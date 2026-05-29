|01.06.2026
Экономика РБ
МИНЭКОНОМИКИ ПРОДОЛЖАЕТ СЕРИЮ РЕГИОНАЛЬНЫХ ВСТРЕЧ С БИЗНЕС-СООБЩЕСТВОМ
12:33 01.06.2026
Директор Департамента по предпринимательству Ольга Русинович 29 мая 2026 г. совершила рабочий визит в г. Орша, сообщает пресс-служба Минэкономики.
Ольга Русинович встретилась с представителями делового сообщества региона. Бизнесмены получили возможность в формате открытого диалога озвучить вопросы, с которыми они сталкиваются в своей деятельности, получить необходимые разъяснения.
Представитель Минэкономики также ознакомилась с деятельностью местных субъектов инфраструктуры поддержки МСП: центра поддержки предпринимательства ГП «Оршанский региональный центр поддержки предпринимательства и недвижимости» и инкубатора малого предпринимательства ООО «Оршанский бизнес-инкубатор «Закон и порядок».
Серия диалоговых площадок с бизнесом продолжится в Гомельской области.
