В Палату представителей поступил проект закона об утверждении отчета об исполнении республиканского бюджета за 2025 год. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Республиканский бюджет на 2025 год утвержден по доходам в сумме 49,5 млрд рублей, по расходам — 53,3 млрд рублей, с дефицитом в размере 3,8 млрд рублей.

Итогами исполнения республиканского бюджета за 2025 год стали следующие показатели: по доходам в сумме 50,4 млрд рублей, по расходам — 52,4 млрд рублей, с дефицитом в размере 2 млрд рублей.

Головной комиссией по законопроекту определена Постоянная комиссия Палаты представителей по бюджету и финансам В Палату представителей Правительством внесен проект Закона «Об утверждении отчета об исполнении республиканского бюджета за 2025 год», сообщает пресс-служба Минфина Беларуси

