01.06.2026   
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ЗА 2025 ГОД РАССМОТРЯТ В ПАРЛАМЕНТЕ


12:32 01.06.2026

В Палату представителей поступил проект закона об утверждении отчета об исполнении республиканского бюджета за 2025 год. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Республиканский бюджет на 2025 год утвержден по доходам в сумме 49,5 млрд рублей, по расходам — 53,3 млрд рублей, с дефицитом в размере 3,8 млрд рублей.

Итогами исполнения республиканского бюджета за 2025 год стали следующие показатели: по доходам в сумме 50,4 млрд рублей, по расходам — 52,4 млрд рублей, с дефицитом в размере 2 млрд рублей.

Головной комиссией по законопроекту определена Постоянная комиссия Палаты представителей по бюджету и финансам В Палату представителей Правительством внесен проект Закона «Об утверждении отчета об исполнении республиканского бюджета за 2025 год», сообщает пресс-служба Минфина Беларуси

К сведению. Республиканский бюджет на 2025 год утвержден по доходам в сумме 49,5 млрд рублей, по расходам — 53,3 млрд рублей, с дефицитом в размере 3,8 млрд рублей.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 01.06.2026
валюта курс
EUR 3.2123
USD 2.7600
RUB 3.8674
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 29.05.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2109 +0.0079
USD 2.7600 +0.0004
RUB 3.8674 -0.0046
все курсы архив

Курсы в банках
на 01.06.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3370 3.3600
USD 2.8250 2.8600
RUB 3.8000 3.8300
подробнее

Конвертация в банках
на 01.06.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1750 1.1800
EUR/RUB 87.8000 88.7000
USD/RUB 74.0500 75.2000
подробнее
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line