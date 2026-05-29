|01.06.2026
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Экономика РБ
ВОПРОСЫ МИНИМИЗАЦИИ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ОБСУДИЛИ В ВИТЕБСКЕ
12:13 01.06.2026
Комитет госконтроля Витебской области провел совещание о выполнении поручений Главы государства в части минимизации контрольно-надзорных мероприятий и исключения необоснованных проверок субъектов хозяйствования Витебской области, реализующих инвестпроекты в рамках региональной инициативы, сообщает пресс-служба КГК.
В совещании приняли участие помощник президента – инспектор по Витебской области Владимир Юргевич, председатель Витебского облисполкома Александр Рогожник, а также представители местных органов власти и всех контролирующих и надзорных органов области.
Председатель областного КГК Владимир Годяцкий акцентировал внимание на том, что созданная система контроля и надзора позволяет выявлять субъекты, представляющие наибольший риск и обеспечивать безопасность во всех сферах. Однако есть резервы в части минимизации контрольно-надзорных мероприятий без потери их качества, в том числе исключения излишних запросов. На это нацелены контролирующие и надзорные органы региона.
Оценка проведенной работы по выполнению данного поручения Главы государства будет проведена КГК Витебской области по итогам текущего года.
