01.06.2026   
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


ЕАБР: В БЕЛАРУСИ СОХРАНЯЕТСЯ УСТОЙЧИВЫЙ РОСТ РЕАЛЬНЫХ ЗАРАБОТНЫХ ПЛАТ


10:48 01.06.2026

В Беларуси сохраняется устойчивый рост реальных заработных плат, что поддерживает потребительский спрос, отметили аналитики Евразийского банка развития.

В апреле 2026 г. реальные заработные платы увеличились на 6,7% после 8,1% в марте.

«В бюджетном секторе динамика остается выше средней по экономике: по нашей оценке, рост реальной оплаты труда ускорился до 9,7% после 9,2% месяцем ранее. В условиях замедления инфляции повышение заработных плат продолжит поддерживать рост реальных располагаемых доходов населения, которые в январе-марте 2026 г. увеличились на 7,6%. Это создает условия для дальнейшего расширения потребительской активности», - говорится в еженедельном макрообзоре аналитиков ЕАБР.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 01.06.2026
валюта курс
EUR 3.2123
USD 2.7600
RUB 3.8674
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 29.05.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2109 +0.0079
USD 2.7600 +0.0004
RUB 3.8674 -0.0046
все курсы архив

Курсы в банках
на 01.06.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3370 3.3600
USD 2.8250 2.8600
RUB 3.8000 3.8300
подробнее

Конвертация в банках
на 01.06.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1750 1.1800
EUR/RUB 87.8000 88.7000
USD/RUB 74.0500 75.2000
подробнее
