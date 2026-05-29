Экономика РБ

ЕАБР: В БЕЛАРУСИ СОХРАНЯЕТСЯ УСТОЙЧИВЫЙ РОСТ РЕАЛЬНЫХ ЗАРАБОТНЫХ ПЛАТ

10:48 01.06.2026 В Беларуси сохраняется устойчивый рост реальных заработных плат, что поддерживает потребительский спрос, отметили аналитики Евразийского банка развития. В апреле 2026 г. реальные заработные платы увеличились на 6,7% после 8,1% в марте. «В бюджетном секторе динамика остается выше средней по экономике: по нашей оценке, рост реальной оплаты труда ускорился до 9,7% после 9,2% месяцем ранее. В условиях замедления инфляции повышение заработных плат продолжит поддерживать рост реальных располагаемых доходов населения, которые в январе-марте 2026 г. увеличились на 7,6%. Это создает условия для дальнейшего расширения потребительской активности», - говорится в еженедельном макрообзоре аналитиков ЕАБР.