Экономика РБ


МИНЭКОНОМИКИ НАЗВАЛО ГЛАВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ЕАЭС ЗА 12 ЛЕТ РАБОТЫ


10:22 01.06.2026

Ко дню Евразийского экономического союза Минэкономики подготовило информацию о достижениях евразийской экономической интеграции.

12 лет прошло со дня подписания в 2014 году Договора о ЕАЭС — документа, который заложил правовую и институциональную основу для углублённой экономической интеграции пяти государств-участников.

В основе создания Союза заложены принципы свободного движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, координация экономической, промышленной и аграрной политики, гармонизация технических регламентов и стандартов, а также формирование единого торгового пространства и совместных механизмов защиты внутреннего рынка с целью повышения конкурентоспособности.

Как передает пресс-служба Минэкономики, за прошедшие двенадцать лет в рамках ЕАЭС достигнуты значимые практические результаты: упрощены таможенные и торговые процедуры, реализованы крупные совместные проекты в транспортной и энергетической сферах, выработаны и внедрены общие стандарты и регламенты, запущены платформы для научно-технического сотрудничества и цифровой интеграции, созданы механизмы поддержки бизнеса и регионального развития.

ЕАЭС способствует росту взаимной торговли, расширению инвестиций и унификации нормативно-правовой базы, укрепляя экономическую стабильность и повышая благосостояние граждан наших стран.

С момента создания Союз на постоянной основе демонстрирует свою эффективность. Только за последние 5 лет рост ВВП государств-членов составил 16,6%. Прирост взаимной торговли товарами составил 72,8%. Доля оборота взаимной торговли во внешнеторговом обороте ЕАЭС в 2025 году достигла 20 % (по сравнению с 14,9 % в 2020 году). Оборот внешней торговли Союза с третьими странами увеличился на 24%, в том числе экспорт – на 24,6%, импорт – на 23,3%.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 01.06.2026
валюта курс
EUR 3.2123
USD 2.7600
RUB 3.8674
Итоги торгов на БВФБ
на 29.05.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2109 +0.0079
USD 2.7600 +0.0004
RUB 3.8674 -0.0046
Курсы в банках
на 01.06.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3370 3.3600
USD 2.8250 2.8600
RUB 3.8000 3.8300
Конвертация в банках
на 01.06.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1750 1.1800
EUR/RUB 87.8000 88.7000
USD/RUB 74.0500 75.2000
