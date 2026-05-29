01.06.2026
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Экономика РБ
БЕЛАВИА ВОЗОБНОВЛЯЕТ РЕГУЛЯРНЫЕ РЕЙСЫ НА ШРИ-ЛАНКУ С 27 ОКТЯБРЯ
09:13 01.06.2026
«Белавиа» возобновляет регулярные рейсы на Шри-Ланку с 27 октября. Об этом сообщает Telegram-канал национального авиаперевозчика.
Авиакомпания будет выполнять полеты один раз в неделю — по вторникам. Для этого направления задействуют вместительный широкофюзеляжный лайнер Airbus A330-200.
Вылет из Минска запланирован на 00:50, а прибытие в международный аэропорт Маттала — на 12:40. В обратном направлении самолет будет вылетать в 14:40 и возвращаться в беларусскую столицу вечером того же дня, в 22:10.
Для каждого аэропорта указано местное время. Общая продолжительность перелета в одну сторону составит около 9,5–10 часов.
