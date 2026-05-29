«Белавиа» возобновляет регулярные рейсы на Шри-Ланку с 27 октября. Об этом сообщает Telegram-канал национального авиаперевозчика.

Авиакомпания будет выполнять полеты один раз в неделю — по вторникам. Для этого направления задействуют вместительный широкофюзеляжный лайнер Airbus A330-200.

Вылет из Минска запланирован на 00:50, а прибытие в международный аэропорт Маттала — на 12:40. В обратном направлении самолет будет вылетать в 14:40 и возвращаться в беларусскую столицу вечером того же дня, в 22:10.

Для каждого аэропорта указано местное время. Общая продолжительность перелета в одну сторону составит около 9,5–10 часов.