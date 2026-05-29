Экономика РБ


БЕЛАВИА ВОЗОБНОВЛЯЕТ РЕГУЛЯРНЫЕ РЕЙСЫ НА ШРИ-ЛАНКУ С 27 ОКТЯБРЯ


09:13 01.06.2026

«Белавиа» возобновляет регулярные рейсы на Шри-Ланку с 27 октября. Об этом сообщает Telegram-канал национального авиаперевозчика.

Авиакомпания будет выполнять полеты один раз в неделю — по вторникам. Для этого направления задействуют вместительный широкофюзеляжный лайнер Airbus A330-200.

Вылет из Минска запланирован на 00:50, а прибытие в международный аэропорт Маттала — на 12:40. В обратном направлении самолет будет вылетать в 14:40 и возвращаться в беларусскую столицу вечером того же дня, в 22:10.

Для каждого аэропорта указано местное время. Общая продолжительность перелета в одну сторону составит около 9,5–10 часов.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 01.06.2026
валюта курс
EUR 3.2123
USD 2.7600
RUB 3.8674
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 29.05.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2109 +0.0079
USD 2.7600 +0.0004
RUB 3.8674 -0.0046
все курсы архив

Курсы в банках
на 01.06.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3370 3.3600
USD 2.8250 2.8600
RUB 3.8000 3.8300
подробнее

Конвертация в банках
на 01.06.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1750 1.1800
EUR/RUB 87.8000 88.7000
USD/RUB 74.0500 75.2000
подробнее
