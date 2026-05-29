29.05.2026
Экономика РБ
РАЗВИТИЕ ЛЕСОПИЛЕНИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВ РАССМОТРЕЛИ НА СОВЕЩАНИИ НА БАЗЕ ОАО «ФАНДОК»
17:39 29.05.2026
Премьер-министр Беларуси Александр Турчин провел рабочее совещание на базе ОАО "ФанДОК".
В фокусе внимания вопросы развития лесопиления в Беларуси, эффективность деревообрабатывающих производств лесхозов концерна "Беллесбумпром" и безведомственной подчиненности, перспективы развития деревообработки в Могилевской области, сообщает пресс-служба Правительства.
До этого в ОАО "ФанДОК" Премьер-министру продемонстрировали полный цикл переработки древесины. Основные виды продукции - фанера клееная, пиломатериалы, мебельный щит и мебель.
На предприятии имеется котельная, работающая на отходах деревообработки, что обеспечивает практически безотходное производство.
На повестке - оценка финансового состояния и повышение эффективности работы предприятия, вопросы логистики и экспорта продукции.
Производство фанеры на лесоперерабатывающем комбинате начато в 1929 году. Сегодня ОАО "ФанДОК" входит в состав деревообрабатывающего холдинга BYSPAN.
