Экономика РБ

РАЗВИТИЕ ЛЕСОПИЛЕНИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВ РАССМОТРЕЛИ НА СОВЕЩАНИИ НА БАЗЕ ОАО «ФАНДОК»

17:39 29.05.2026 Премьер-министр Беларуси Александр Турчин провел рабочее совещание на базе ОАО "ФанДОК". В фокусе внимания вопросы развития лесопиления в Беларуси, эффективность деревообрабатывающих производств лесхозов концерна "Беллесбумпром" и безведомственной подчиненности, перспективы развития деревообработки в Могилевской области, сообщает пресс-служба Правительства. До этого в ОАО "ФанДОК" Премьер-министру продемонстрировали полный цикл переработки древесины. Основные виды продукции - фанера клееная, пиломатериалы, мебельный щит и мебель. На предприятии имеется котельная, работающая на отходах деревообработки, что обеспечивает практически безотходное производство. На повестке - оценка финансового состояния и повышение эффективности работы предприятия, вопросы логистики и экспорта продукции. Производство фанеры на лесоперерабатывающем комбинате начато в 1929 году. Сегодня ОАО "ФанДОК" входит в состав деревообрабатывающего холдинга BYSPAN.