Премьер-министр Беларуси Александр Турчин посетил ООО "БР-Вуд" в Бобруйске, где ознакомился с новым производством.

Как сообщает пресс-служба Правительства, здесь введена в эксплуатацию современная линия лесопиления. Проект реализован в рамках инициативы "Один район - один проект". Предприятие входит в группу Банка развития. Отличительной чертой производства является автоматизация всех процессов, что повышает эффективность, положительно влияет на качество и сортность пиломатериалов.

"В апреле уже совершили первые отгрузки в страны СНГ. Сейчас прорабатывается возможность поставки в страны дальней дуги. В целом производство отличается тем, что способно перерабатывать пиловочник большого диаметра, которого в избытке в нашей стране", - проинформировал председатель правления Банка развития Сергей Столярчук.

Предприятие полностью экспортно ориентированное, заняло свою нишу на рынке. "Подготовили бизнес-план и реализовали хороший, эффективный инвестиционный проект", - добавил Сергей Столярчук.

ООО "БР-Вуд" создано в 2018 году. Предприятие может перерабатывать до 200 тыс. куб.м пиловочного сырья в год (100 тыс. куб.м пиломатериалов). На втором этапе реализации проекта планируется увеличение мощности лесопильного производства вдвое.

В марте 2026 года введен в эксплуатацию первый пусковой комплекс проекта (линия лесопиления). В рамках реализации второго пускового комплекса (линия сортировки пиломатериалов и др.) проводятся работы по наладке и запуску соответствующего оборудования.

"Цель проекта - получение современного, высокотехнологичного, экспортно ориентированного производства с рациональным и комплексным использованием древесины. Можем перерабатывать широкий спектр диаметров. Получаем качественные пиломатериалы. Прорабатываем рынки, уже заключили контракты через БУТБ на Азербайджан, произошли первые отгрузки. Заключили контракты с Таджикистаном, прорабатываем вопрос поставки нашей продукции в КНР", - отметил руководитель "БР-Вуд" Виктор Лужковский.

На предприятии установлено оборудование ведущих мировых производителей, в том числе 3D-сканер для дефектовки и сортировки древесины с точностью до 1 мм. Есть возможность выпускать пиломатериалы шириной до 250 мм из крупномерного леса, выполнять пиление пиловочника крупного диаметра до 50 см, что в массовом производстве Беларуси практически не развито.

По итогам посещения руководству предприятия поставлена задача проработать переход на отечественные компоненты, облисполкому - увеличить потребление местных видов топлива энергоисточниками региона.