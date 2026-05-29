Индекс цен производителей промышленной продукции по г.Минску в апреле 2026 г. по сравнению с мартом 2026 г. составил 100,2%, с декабрем 2025 г. – 102,8%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении города Минска, в том числе на инвестиционные товары – 99,8% и 101,1% соответственно, промежуточные товары – 100,4% и 104,8%, потребительские товары – 100,2% и 101,5% соответственно.