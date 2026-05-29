|29.05.2026
Экономика РБ
МИНЭКОНОМИКИ: В ИЮНЕ-АВГУСТЕ ПРОМПРЕДПРИЯТИЯ ОЖИДАЮТ РОСТ ПРОИЗВОДСТВА И ПРИБЫЛИ
14:38 29.05.2026
В июне-августе руководители промпредприятий планируют рост объемов производства и прибыли. Об этом свидетельствуют результаты конъюнктурного опроса, проведенного в мае НИЭИ Минэкономики, передает пресс-служба экономического ведомства.
Позитивную либо стабильную динамику спроса отметили 70% участников исследования, о повышении либо сохранении объемов выпуска сообщили 68% руководителей.
Коэффициент загрузки производственных мощностей по сравнению с апрелем вырос на 1 процентный пункт и составил 67%.
Увеличился и средний период обеспеченности предприятий заказами – до 3 месяцев работы.
Сохранение либо рост численности занятых на предприятиях отметили 84 % опрошенных.
В летний период, по мнению руководителей, ожидается оживление спроса: рост прогнозируют 44% респондентов. Доля директоров, прогнозирующих рост производства в ближайшие три месяца, составила 45%. Увеличение прибыли планируют 40 % топ-менеджеров.
Прогнозные оценки инвестиционной активности также носят оптимистичный характер: в ближайшие три месяца ее сохранение на прежнем уровне либо рост прогнозируют 93 % опрошенных. В мае среди направлений использования инвестиций лидируют обновление (75%) и расширение (36%) производственных мощностей. В ресурсосбережение и снижение трудовых издержек инвестировали 24% и 17% компаний соответственно.
