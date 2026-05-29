29.05.2026   
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


МИНЭКОНОМИКИ: В ИЮНЕ-АВГУСТЕ ПРОМПРЕДПРИЯТИЯ ОЖИДАЮТ РОСТ ПРОИЗВОДСТВА И ПРИБЫЛИ


14:38 29.05.2026

В июне-августе руководители промпредприятий планируют рост объемов производства и прибыли. Об этом свидетельствуют результаты конъюнктурного опроса, проведенного в мае НИЭИ Минэкономики, передает пресс-служба экономического ведомства.

Позитивную либо стабильную динамику спроса отметили 70% участников исследования, о повышении либо сохранении объемов выпуска сообщили 68% руководителей.

Коэффициент загрузки производственных мощностей по сравнению с апрелем вырос на 1 процентный пункт и составил 67%.

Увеличился и средний период обеспеченности предприятий заказами – до 3 месяцев работы.

Сохранение либо рост численности занятых на предприятиях отметили 84 % опрошенных.

В летний период, по мнению руководителей, ожидается оживление спроса: рост прогнозируют 44% респондентов. Доля директоров, прогнозирующих рост производства в ближайшие три месяца, составила 45%. Увеличение прибыли планируют 40 % топ-менеджеров.

Прогнозные оценки инвестиционной активности также носят оптимистичный характер: в ближайшие три месяца ее сохранение на прежнем уровне либо рост прогнозируют 93 % опрошенных. В мае среди направлений использования инвестиций лидируют обновление (75%) и расширение (36%) производственных мощностей. В ресурсосбережение и снижение трудовых издержек инвестировали 24% и 17% компаний соответственно.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 01.06.2026
валюта курс
EUR 3.2123
USD 2.7600
RUB 3.8674
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 29.05.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2109 +0.0079
USD 2.7600 +0.0004
RUB 3.8674 -0.0046
все курсы архив

Курсы в банках
на 29.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3700 3.3750
USD 2.8600 2.8700
RUB 3.8460 3.8450
подробнее

Конвертация в банках
на 29.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1720 1.1770
EUR/RUB 87.7000 88.0000
USD/RUB 74.4000 74.7800
подробнее
