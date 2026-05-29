486 млн BYN составила общая сумма сэкономленных средств белорусских предприятий и организаций, осуществлявших закупки на электронных торговых площадках Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) в январе-мае 2026 г.

В частности, биржевая платформа по реализации промышленных и потребительских товаров обеспечила отечественным участникам экономию в 227 млн BYN, а ЭТП по закупкам в электронном формате (zakupki.butb.by) — 259 млн BYN. Об этом заявила руководитель Центра биржевого образования Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ), кандидат экономических наук Евгения Бородинская во время специализированного обучающего семинара «Закупки за счет собственных средств с учетом изменений законодательства», который прошел в центральном офисе БУТБ, передает пресс-служба биржевой площадки.

«В текущем году более 1,2 тысячи белорусских предприятий и организаций регулярно осуществляли закупки на электронных площадках биржи. Востребованность торговых платформ БУТБ обусловлена тем, что они обеспечивают эффективный механизм взаимодействия между заказчиками и поставщиками, сочетающий прозрачность, высококонкурентную среду и автоматизацию бизнес-процессов. Это позволяет хозяйствующим субъектам страны оптимизировать свою закупочную деятельность путем снижения издержек, сокращения сроков проведения процедур и минимизации коммерческих рисков», — отметила Евгения Бородинская.

Главной темой мероприятия, собравшего специалистов по закупкам и снабжению из разных регионов страны, стало постановление Совета Министров Республики Беларусь от 07.04.2026 № 168 «О порядке осуществления закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств», вступающее в силу в июле 2026 г. В рамках программы семинара были подробно рассмотрены все основные новеллы в законодательстве о закупках и даны пошаговые рекомендации по их внедрению на практике при проведении закупочных процедур на биржевых торгах и ЭТП (zakupki.butb.by). При этом участники мероприятия не только глубоко изучили нововведения, содержащиеся в постановлении № 168, но и получили практические навыки работы с электронными платформами БУТБ.

В завершение семинара состоялся «круглый стол», в ходе которого эксперты БУТБ ответили на все возникшие у участников вопросы, касающиеся проведения закупок за счет собственных средств с применением инструментария биржи.

В 2026 г. Центром биржевого образования БУТБ было проведено 36 очных и онлайн-семинаров по биржевой торговле и закупкам. Общее количество слушателей за январь-май составило 356 человек.

