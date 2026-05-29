Экономика РБ
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОДАЖ ОРГАНИЗАЦИЙ МИНСКА ЗА ЯНВАРЬ-МАРТ СОСТАВИЛА 6,3%
14:17 29.05.2026
За январь-март 2026 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций г. Минска (без банков, НКФО, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности со средней численностью работников за предыдущий год менее 50 человек (за исключением организаций, являющихся участниками холдингов) составила 7,5%, рентабельность продаж – 6,3%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении города Минска, дебиторская задолженность на 1 апреля 2026 г. составила 49,2 млрд. рублей, в том числе просроченная – 3,8 млрд. рублей, или 7,8% от общего объема дебиторской задолженности.
Кредиторская задолженность на 1 апреля 2026 г. составила 55,1 млрд. рублей, в том числе просроченная – 3,6 млрд. рублей, или 6,5% от общего объема кредиторской задолженности.
