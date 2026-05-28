29.05.2026   
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

МИНЭКОНОМИКИ 30 МАЯ ПРОВЕДЕТ «ПРЯМУЮ ЛИНИЮ»


12:55 29.05.2026

Начальник главного управления макроэкономического анализа и прогнозирования Минэкономики Синельникова Елена Александровна 30 мая 2026 года проведет прямую телефонную линию на тему «Подходы к формированию прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь на 2027 год».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, получить ответы на вопросы можно будет с 9:00 до 12:00 по номеру телефона: +375(17) 200-05-03.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 29.05.2026
валюта курс
EUR 3.2047
USD 2.7596
RUB 3.8720
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 28.05.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2030 -0.0084
USD 2.7596 -0.0042
RUB 3.8720 +0.0018
все курсы архив

Курсы в банках
на 29.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3700 3.3750
USD 2.8600 2.8700
RUB 3.8460 3.8450
подробнее

Конвертация в банках
на 29.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1720 1.1770
EUR/RUB 87.7000 88.0000
USD/RUB 74.4000 74.7800
подробнее
