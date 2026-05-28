А1 запустил технологию Enhanced Voice Service (EVS).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, это новое поколение голосовой связи, которое делает качество разговоров значительно лучше: голос звучит более естественно, шумы уменьшаются, а собеседника легче понять даже в сложных условиях – на улице, в транспорте или в шумном помещении.

Enhanced Voice Service (EVS) – это современный голосовой кодек, который передает звук в более широком диапазоне частот. Если очень просто, EVS позволяет слышать человека так, как он звучит вживую, а не так, как это обычно бывает в мобильных звонках. Для пользователей это означает более чистый, объемный и натуральный звук, лучшее качество голоса при слабом сигнале сети, а также меньше фоновых шумов и искажений.

Технология уже доступна везде, где сеть А1 работает в LTE. А в результате мероприятий, которые компания А1 предпринимает в партнерстве с инфраструктурным оператором beСloud, пользоваться связью четвертого поколения в сети А1 могут 99% жителей страны. Кроме того, улучшенное качество звука доступно и абонентам домашнего интернета от А1.

Чтобы звонки автоматически переходили в EVS, необходимо:

• быть мобильным абонентом А1 и находиться в зоне действия сети либо быть подключенным по Wi-Fi к домашнему интернету А1;

• иметь устройство, поддерживающее функцию вызовов по VoLTE и VoWiFi, с последней официальной версией ПО;

• иметь SIM-карту, поддерживающую стандарты GSM/ UMTS/ LTE;

• подключить (или проверить подключение) услуги «Звонки в 4G и Wi-Fi».

Никаких дополнительных настроек большинству абонентов делать не нужно – если устройство поддерживает технологию, EVS включится само при звонке.

Важно отметить, что несмотря на то, что EVS – современный стандарт, не каждый смартфон умеет работать с ним. Эта функция есть в большинстве новых моделей, но старые устройства или некоторые бюджетные телефоны могут ее не поддерживать. В таком случае звонок будет работать в обычном режиме HD Voice.