Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Экономика РБ
А1 ЗАПУСТИЛ ТЕХНОЛОГИЮ EVS ПО ВСЕЙ БЕЛАРУСИ
12:25 29.05.2026
А1 запустил технологию Enhanced Voice Service (EVS).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, это новое поколение голосовой связи, которое делает качество разговоров значительно лучше: голос звучит более естественно, шумы уменьшаются, а собеседника легче понять даже в сложных условиях – на улице, в транспорте или в шумном помещении.
Enhanced Voice Service (EVS) – это современный голосовой кодек, который передает звук в более широком диапазоне частот. Если очень просто, EVS позволяет слышать человека так, как он звучит вживую, а не так, как это обычно бывает в мобильных звонках. Для пользователей это означает более чистый, объемный и натуральный звук, лучшее качество голоса при слабом сигнале сети, а также меньше фоновых шумов и искажений.
Технология уже доступна везде, где сеть А1 работает в LTE. А в результате мероприятий, которые компания А1 предпринимает в партнерстве с инфраструктурным оператором beСloud, пользоваться связью четвертого поколения в сети А1 могут 99% жителей страны. Кроме того, улучшенное качество звука доступно и абонентам домашнего интернета от А1.
Чтобы звонки автоматически переходили в EVS, необходимо:
• быть мобильным абонентом А1 и находиться в зоне действия сети либо быть подключенным по Wi-Fi к домашнему интернету А1;
• иметь устройство, поддерживающее функцию вызовов по VoLTE и VoWiFi, с последней официальной версией ПО;
• иметь SIM-карту, поддерживающую стандарты GSM/ UMTS/ LTE;
• подключить (или проверить подключение) услуги «Звонки в 4G и Wi-Fi».
Никаких дополнительных настроек большинству абонентов делать не нужно – если устройство поддерживает технологию, EVS включится само при звонке.
Важно отметить, что несмотря на то, что EVS – современный стандарт, не каждый смартфон умеет работать с ним. Эта функция есть в большинстве новых моделей, но старые устройства или некоторые бюджетные телефоны могут ее не поддерживать. В таком случае звонок будет работать в обычном режиме HD Voice.
