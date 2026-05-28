29.05.2026
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Экономика РБ
ЛУКАШЕНКО РАССКАЗАЛ О МАСШТАБНОМ ВНЕДРЕНИИ ИИ В РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ БЕЛАРУСИ
11:50 29.05.2026
Александр Лукашенко 28 мая принял участие в V Евразийском экономическом форуме, проведение которого приурочено к Высшему Евразийскому экономическому совету, сообщает пресс-служба Президента.
Выступая на форуме, Глава государства отметил, что передовые технологии становятся неотъемлемой частью отечественного производства там, где это экономически оправдано. В качестве примера Президент привел машиностроение и металлообработку, где системы компьютерного зрения уже сегодня помогают существенно снижать производственный брак. Кроме того, внедрение цифровых двойников позволяет предприятиям полностью отлаживать сложные технологические процессы еще до физической сборки и запуска оборудования.
Высокую эффективность цифровизация демонстрирует и в агропромышленном комплексе страны, помогая решать проблему нехватки кадров. По словам Александра Лукашенко, современные робототехнические комплексы в молочной отрасли способны заменять от 4 до 20 работников на производстве, а умные системы планирования маршрутов сокращают время доставки готовой продукции на 17%.
В растениеводстве искусственный интеллект успешно анализирует спутниковые снимки и данные датчиков, что позволяет точечно вносить удобрения, оптимизировать полив и повышать общую урожайность.
Особое внимание в республике уделяется роботизации сложной техники, которая поставляется на ключевые союзные рынки. Умные системы управления уже интегрированы в линейки машин МТЗ, «Гомсельмаша» и БЕЛАЗа, доказав свою эффективность на практике. Использование беспилотных технологий повышает выработку в карьерах более чем на 20%, а на полях снижает потери собираемого урожая на четверть.
Параллельно с индустриальным сектором инновации активно проникают в социальную сферу и сферу услуг. Глава государства отметил, что ИИ помогает белорусским медикам создавать новые лекарства, точнее диагностировать заболевания и дистанционно контролировать сложнейшие хирургические операции. В завершение выступления Президент добавил, что разработка уникальных отечественных цифровых платформ сейчас идет в транспортной отрасли, логистике, торговле и системе государственного управления.
