ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
29.05.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


ЛУКАШЕНКО РАССКАЗАЛ О МАСШТАБНОМ ВНЕДРЕНИИ ИИ В РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ БЕЛАРУСИ


11:50 29.05.2026

Александр Лукашенко 28 мая принял участие в V Евразийском экономическом форуме, проведение которого приурочено к Высшему Евразийскому экономическому совету, сообщает пресс-служба Президента.

Выступая на форуме, Глава государства отметил, что передовые технологии становятся неотъемлемой частью отечественного производства там, где это экономически оправдано. В качестве примера Президент привел машиностроение и металлообработку, где системы компьютерного зрения уже сегодня помогают существенно снижать производственный брак. Кроме того, внедрение цифровых двойников позволяет предприятиям полностью отлаживать сложные технологические процессы еще до физической сборки и запуска оборудования.

Высокую эффективность цифровизация демонстрирует и в агропромышленном комплексе страны, помогая решать проблему нехватки кадров. По словам Александра Лукашенко, современные робототехнические комплексы в молочной отрасли способны заменять от 4 до 20 работников на производстве, а умные системы планирования маршрутов сокращают время доставки готовой продукции на 17%.

В растениеводстве искусственный интеллект успешно анализирует спутниковые снимки и данные датчиков, что позволяет точечно вносить удобрения, оптимизировать полив и повышать общую урожайность.

Особое внимание в республике уделяется роботизации сложной техники, которая поставляется на ключевые союзные рынки. Умные системы управления уже интегрированы в линейки машин МТЗ, «Гомсельмаша» и БЕЛАЗа, доказав свою эффективность на практике. Использование беспилотных технологий повышает выработку в карьерах более чем на 20%, а на полях снижает потери собираемого урожая на четверть.

Параллельно с индустриальным сектором инновации активно проникают в социальную сферу и сферу услуг. Глава государства отметил, что ИИ помогает белорусским медикам создавать новые лекарства, точнее диагностировать заболевания и дистанционно контролировать сложнейшие хирургические операции. В завершение выступления Президент добавил, что разработка уникальных отечественных цифровых платформ сейчас идет в транспортной отрасли, логистике, торговле и системе государственного управления.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 29.05.2026
валюта курс
EUR 3.2047
USD 2.7596
RUB 3.8720
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 28.05.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2030 -0.0084
USD 2.7596 -0.0042
RUB 3.8720 +0.0018
все курсы архив

Курсы в банках
на 29.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3800 3.3900
USD 2.8700 2.8950
RUB 3.8460 3.8490
подробнее

Конвертация в банках
на 29.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD