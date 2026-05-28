Количество отказов двигателей Weichai на тракторах BELARUS из-за пылевого износа в январе — апреле 2026-го уменьшилось более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» рассказал заместитель маркетинг-директора ОАО «МТЗ» по сервису — начальник управления сервиса и технической экспертизы Вадим Кантор.

«C января по апрель 2026-го зафиксировано всего четыре случая выхода двигателей Weichai из строя из-за пылевого износа. Для сравнения: годом ранее этот показатель составлял около десяти отказов. Однако хочу подчеркнуть, что проблема связана не с качеством самих силовых установок, а с нарушениями правил обслуживания. Претензий к внутреннему компоненту двигателей у нас нет. Главной причиной поломок является продувка воздушных фильтров, которую механизаторы выполняют вопреки прямому запрету, руководствуясь устаревшими методами. Это приводит к попаданию мелкодисперсной пыли в поршневую группу и, как следствие, к преждевременному износу. Также к износу поршневой группы влечет невнимательная установка или слабая затяжка фильтрующих элементов», — пояснил Вадим Кантор.

По его словам, пылевой износ не является специфической проблемой бренда Weichai. С ним сталкиваются владельцы техники и с другими двигателями.

«Чтобы минимизировать риски, МТЗ внедряет конструктивные изменения. На тракторы BELARUS начали устанавливать дополнительные предочистители, которые способны отбивать до 90 % пыли. Новыми устройствами оснащается техника как на конвейере, так и в хозяйствах. Параллельно ведется работа по улучшению системы очистки воздуха. Вместе с тем, несмотря на достойные показатели Weichai, прорабатывается возможность установки еще как минимум двух альтернативных двигателей на энергонасыщенные модели тракторов», — добавил специалист.

Отметим, бренд Weichai входит в 100 крупнейших публичных компаний Китая. У производителя есть свой глобальный исследовательский центр и лаборатория надежности двигателей.