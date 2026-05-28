Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


МТЗ: В 2 РАЗА СОКРАТИЛОСЬ КОЛИЧЕСТВО ОТКАЗОВ ДВИГАТЕЛЕЙ НА ТРАКТОРАХ BELARUS ИЗ-ЗА ПЫЛЕВОГО ИЗНОСА


11:46 29.05.2026

Количество отказов двигателей Weichai на тракторах BELARUS из-за пылевого износа в январе — апреле 2026-го уменьшилось более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» рассказал заместитель маркетинг-директора ОАО «МТЗ» по сервису — начальник управления сервиса и технической экспертизы Вадим Кантор.

«C января по апрель 2026-го зафиксировано всего четыре случая выхода двигателей Weichai из строя из-за пылевого износа. Для сравнения: годом ранее этот показатель составлял около десяти отказов. Однако хочу подчеркнуть, что проблема связана не с качеством самих силовых установок, а с нарушениями правил обслуживания. Претензий к внутреннему компоненту двигателей у нас нет. Главной причиной поломок является продувка воздушных фильтров, которую механизаторы выполняют вопреки прямому запрету, руководствуясь устаревшими методами. Это приводит к попаданию мелкодисперсной пыли в поршневую группу и, как следствие, к преждевременному износу. Также к износу поршневой группы влечет невнимательная установка или слабая затяжка фильтрующих элементов», — пояснил Вадим Кантор.

По его словам, пылевой износ не является специфической проблемой бренда Weichai. С ним сталкиваются владельцы техники и с другими двигателями.

«Чтобы минимизировать риски, МТЗ внедряет конструктивные изменения. На тракторы BELARUS начали устанавливать дополнительные предочистители, которые способны отбивать до 90 % пыли. Новыми устройствами оснащается техника как на конвейере, так и в хозяйствах. Параллельно ведется работа по улучшению системы очистки воздуха. Вместе с тем, несмотря на достойные показатели Weichai, прорабатывается возможность установки еще как минимум двух альтернативных двигателей на энергонасыщенные модели тракторов», — добавил специалист.

Отметим, бренд Weichai входит в 100 крупнейших публичных компаний Китая. У производителя есть свой глобальный исследовательский центр и лаборатория надежности двигателей.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 29.05.2026
валюта курс
EUR 3.2047
USD 2.7596
RUB 3.8720
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 28.05.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2030 -0.0084
USD 2.7596 -0.0042
RUB 3.8720 +0.0018
все курсы архив

Курсы в банках
на 29.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3800 3.3900
USD 2.8700 2.8950
RUB 3.8460 3.8490
подробнее

Конвертация в банках
на 29.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD