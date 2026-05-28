ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
29.05.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


В МИНЭКОНОМИКИ ОБСУДИЛИ МЕРЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ОКС ПО РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА


10:55 29.05.2026

28 мая 2026 года под руководством директора Департамента по предпринимательству Ольги Русинович прошло заседание общественно-консультативного (экспертного) совета по развитию предпринимательства при Минэкономики.

Как сообщает пресс-служба экономического ведомства, основной темой встречи стало совершенствование работы ОКС по развитию предпринимательства при госорганах. Участники рассмотрели комплекс инициатив, направленных на повышение эффективности диалоговых площадок с бизнесом.

Среди поступивших предложений:

Обязательное участие госоргана-регулятора в рассмотрении актуальных вопросов бизнеса. Рассматривать поступающие в госорган проблемные вопросы бизнеса, не относящиеся к сфере его полномочий, с приглашением регулятора либо на его площадке.

Установление сроков рассмотрения поступающих вопросов. Закрепить четкие сроки рассмотрения поступающих от бизнеса вопросов.

Расширение круга участников. Увеличить число субъектов, имеющих право вносить предложения для рассмотрения на заседаниях ОКС.

Фиксация результатов обсуждений. Закрепить обязанность отражать в обосновании к проекту нормативного правового акта результаты его обсуждения на заседаниях ОКС.

Участники также обсудили возможные корректировки регламента работы и порядка формирования состава диалоговых площадок с бизнесом.

Кроме того, в рамках заседания Минэкономики представило разработанный проект нормативного правового акта, направленного на совершенствование регулирования общественных отношений в сфере инвестиций.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 29.05.2026
валюта курс
EUR 3.2047
USD 2.7596
RUB 3.8720
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 28.05.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2030 -0.0084
USD 2.7596 -0.0042
RUB 3.8720 +0.0018
все курсы архив

Курсы в банках
на 29.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3800 3.3900
USD 2.8700 2.8950
RUB 3.8460 3.8490
подробнее

Конвертация в банках
на 29.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1650 1.1790
EUR/RUB 87.7000 88.2768
USD/RUB 74.5000 75.0900
подробнее