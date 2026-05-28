28 мая 2026 года под руководством директора Департамента по предпринимательству Ольги Русинович прошло заседание общественно-консультативного (экспертного) совета по развитию предпринимательства при Минэкономики.

Как сообщает пресс-служба экономического ведомства, основной темой встречи стало совершенствование работы ОКС по развитию предпринимательства при госорганах. Участники рассмотрели комплекс инициатив, направленных на повышение эффективности диалоговых площадок с бизнесом.

Среди поступивших предложений:

Обязательное участие госоргана-регулятора в рассмотрении актуальных вопросов бизнеса. Рассматривать поступающие в госорган проблемные вопросы бизнеса, не относящиеся к сфере его полномочий, с приглашением регулятора либо на его площадке.

Установление сроков рассмотрения поступающих вопросов. Закрепить четкие сроки рассмотрения поступающих от бизнеса вопросов.

Расширение круга участников. Увеличить число субъектов, имеющих право вносить предложения для рассмотрения на заседаниях ОКС.

Фиксация результатов обсуждений. Закрепить обязанность отражать в обосновании к проекту нормативного правового акта результаты его обсуждения на заседаниях ОКС.

Участники также обсудили возможные корректировки регламента работы и порядка формирования состава диалоговых площадок с бизнесом.

Кроме того, в рамках заседания Минэкономики представило разработанный проект нормативного правового акта, направленного на совершенствование регулирования общественных отношений в сфере инвестиций.