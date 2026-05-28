|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|29.05.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
МТС ОТКРЫВАЕТ ДОСТУП К ПОПУЛЯРНОМУ ОНЛАЙН-КИНОТЕАТРУ OKKO
09:22 29.05.2026
МТС открывает для абонентов доступ к популярному онлайн-кинотеатру Okko с оплатой с баланса, сообщает пресс-служба компании.
Зрители смогут смотреть эксклюзивные спортивные трансляции и огромный выбор фильмов и сериалов. Воспользоваться подпиской и оценить масштаб каталога можно бесплатно в течение 30 дней.
Зрителям доступны футбольные матчи Лиги чемпионов УЕФА, Лиги Европы, Лиги конференций, а также турниры по биатлону IBU, велогонки RSC, события Международной федерации волейбола, MMA-турниры PFL, киберспортивные трансляции и многое другое.
Также онлайн-кинотеатр предлагает колоссальный выбор развлекательного контента. В каталоге представлены зарубежные блокбастеры и классика, сериалы, документальные и образовательные программы, а также оригинальные проекты. В числе эксклюзивных хитов сервиса такие сериалы, как «Аутсорс», «Трасса», «Встать на ноги», «Лихие», «Как приручить лису», «Манюня», «Волшебный участок» и другие.
Один аккаунт Okko можно использовать на 5 устройствах одновременно, создавая отдельные профили для каждого члена семьи, включая детский — с качественным контентом для маленьких зрителей. Прогрессивная рекомендательная система на основе ИИ анализирует поведение пользователя и предлагает ему те фильмы и сериалы, которые с наибольшей вероятностью найдут отклик. А функция загрузки контента позволяет смотреть фильмы и сериалы даже без интернета.
Оформить подписку можно через USSD-запрос *677# или приложение «Мой МТС». Первые 30 дней бесплатно, далее — всего 11 рублей в месяц, которые будут списываться с баланса МТС без запроса данных банковской карты. Подробнее можно узнать на сайте МТС.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 29.05.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 28.05.2026
Курсы в банках
на 29.05.2026
Конвертация в банках
на 29.05.2026