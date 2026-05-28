29.05.2026   
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

МТС ОТКРЫВАЕТ ДОСТУП К ПОПУЛЯРНОМУ ОНЛАЙН-КИНОТЕАТРУ OKKO


09:22 29.05.2026

МТС открывает для абонентов доступ к популярному онлайн-кинотеатру Okko с оплатой с баланса, сообщает пресс-служба компании.

Зрители смогут смотреть эксклюзивные спортивные трансляции и огромный выбор фильмов и сериалов. Воспользоваться подпиской и оценить масштаб каталога можно бесплатно в течение 30 дней.

Зрителям доступны футбольные матчи Лиги чемпионов УЕФА, Лиги Европы, Лиги конференций, а также турниры по биатлону IBU, велогонки RSC, события Международной федерации волейбола, MMA-турниры PFL, киберспортивные трансляции и многое другое.

Также онлайн-кинотеатр предлагает колоссальный выбор развлекательного контента. В каталоге представлены зарубежные блокбастеры и классика, сериалы, документальные и образовательные программы, а также оригинальные проекты. В числе эксклюзивных хитов сервиса такие сериалы, как «Аутсорс», «Трасса», «Встать на ноги», «Лихие», «Как приручить лису», «Манюня», «Волшебный участок» и другие.

Один аккаунт Okko можно использовать на 5 устройствах одновременно, создавая отдельные профили для каждого члена семьи, включая детский — с качественным контентом для маленьких зрителей. Прогрессивная рекомендательная система на основе ИИ анализирует поведение пользователя и предлагает ему те фильмы и сериалы, которые с наибольшей вероятностью найдут отклик. А функция загрузки контента позволяет смотреть фильмы и сериалы даже без интернета.

Оформить подписку можно через USSD-запрос *677# или приложение «Мой МТС». Первые 30 дней бесплатно, далее — всего 11 рублей в месяц, которые будут списываться с баланса МТС без запроса данных банковской карты. Подробнее можно узнать на сайте МТС.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 29.05.2026
валюта курс
EUR 3.2047
USD 2.7596
RUB 3.8720
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 28.05.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2030 -0.0084
USD 2.7596 -0.0042
RUB 3.8720 +0.0018
все курсы архив

Курсы в банках
на 29.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3800 3.3900
USD 2.8700 2.8950
RUB 3.8460 3.8490
подробнее

Конвертация в банках
на 29.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1650 1.1790
EUR/RUB 87.7000 88.2768
USD/RUB 74.5000 75.0900
подробнее