29.05.2026   
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


БЕЛАВИА ВВОДИТ НОВЫЕ ТАРИФЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БАГАЖ


09:01 29.05.2026

Авиакомпания «Белавиа» вводит новые тарифы на дополнительный багаж. Изменения вступают в силу с 1 июня текущего года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе национального авиаперевозчика, нововведение коснется пассажиров, планирующих перевозку вещей сверх объемов, которые предусмотрены их текущим тарифным брендом.

Пройти процедуру оформления можно как дистанционно, так и при личном визите. Электронные каналы включают сайт belavia.by (на этапе бронирования или позже через «Статус бронирования»), а традиционные — кассы перевозчика и агентов.

Авиакомпания стимулирует клиентов использовать именно цифровые сервисы. Онлайн-покупка дополнительного места экономически выгоднее, однако имеет временное ограничение: услуга блокируется за два часа до вылета.

Тарификация новой услуги будет гибкой. Итоговая стоимость зависит от конкретного направления полета, а также от выбранного периода и способа регистрации багажа.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 29.05.2026
валюта курс
EUR 3.2047
USD 2.7596
RUB 3.8720
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 28.05.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2030 -0.0084
USD 2.7596 -0.0042
RUB 3.8720 +0.0018
все курсы архив

Курсы в банках
на 29.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3800 3.3900
USD 2.8700 2.8950
RUB 3.8460 3.8490
подробнее

Конвертация в банках
на 29.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1650 1.1790
EUR/RUB 87.7000 88.2768
USD/RUB 74.5000 75.0900
подробнее
