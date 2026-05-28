|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|29.05.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
БЕЛАВИА ВВОДИТ НОВЫЕ ТАРИФЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БАГАЖ
09:01 29.05.2026
Авиакомпания «Белавиа» вводит новые тарифы на дополнительный багаж. Изменения вступают в силу с 1 июня текущего года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе национального авиаперевозчика, нововведение коснется пассажиров, планирующих перевозку вещей сверх объемов, которые предусмотрены их текущим тарифным брендом.
Пройти процедуру оформления можно как дистанционно, так и при личном визите. Электронные каналы включают сайт belavia.by (на этапе бронирования или позже через «Статус бронирования»), а традиционные — кассы перевозчика и агентов.
Авиакомпания стимулирует клиентов использовать именно цифровые сервисы. Онлайн-покупка дополнительного места экономически выгоднее, однако имеет временное ограничение: услуга блокируется за два часа до вылета.
Тарификация новой услуги будет гибкой. Итоговая стоимость зависит от конкретного направления полета, а также от выбранного периода и способа регистрации багажа.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 29.05.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 28.05.2026
Курсы в банках
на 29.05.2026
Конвертация в банках
на 29.05.2026
Финансовая информация
в свободном доступе