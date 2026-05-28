Авиакомпания «Белавиа» вводит новые тарифы на дополнительный багаж. Изменения вступают в силу с 1 июня текущего года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе национального авиаперевозчика, нововведение коснется пассажиров, планирующих перевозку вещей сверх объемов, которые предусмотрены их текущим тарифным брендом.

Пройти процедуру оформления можно как дистанционно, так и при личном визите. Электронные каналы включают сайт belavia.by (на этапе бронирования или позже через «Статус бронирования»), а традиционные — кассы перевозчика и агентов.

Авиакомпания стимулирует клиентов использовать именно цифровые сервисы. Онлайн-покупка дополнительного места экономически выгоднее, однако имеет временное ограничение: услуга блокируется за два часа до вылета.

Тарификация новой услуги будет гибкой. Итоговая стоимость зависит от конкретного направления полета, а также от выбранного периода и способа регистрации багажа.