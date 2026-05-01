28.05.2026
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Экономика РБ
РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В МИНСКЕ В ЯНВАРЕ-АПРЕЛЕ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 7,3%
16:54 28.05.2026
Розничный товарооборот города Минска в январе – апреле 2026 г. составил 11 187,9 млн. рублей, или 107,3% в сопоставимых ценах к уровню января – апреля 2025 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении города Минска, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 98,4% розничного товарооборота города Минска, в январе – апреле 2026 г. составил 11 006,7 млн. рублей, или 107,5% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
Оптовый товарооборот в январе – апреле 2026 г. составил 35 646,2 млн. рублей, или 106,3% в сопоставимых ценах к уровню января – апреля 2025 г.
Товарооборот общественного питания в январе – апреле 2026 г. составил 1 159,3 млн. рублей, или 99,9% в сопоставимых ценах к уровню января – апреля 2025 г.
