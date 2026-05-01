ГОСИНСПЕКЦИЯ ТРУДА ЗАЩИТИЛА ПРАВА РАБОТНИКОВ ЧАСТНОГО ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ


15:13 28.05.2026

Как сообщает Telegram-канал Минтруда и соцзащиты, поводом для вмешательства ведомства стала информация о нарушениях в организации Осиповичского района. Бобруйский межрайонный отдел Могилевского областного управления Департамента государственной инспекции труда выяснил, что 13 сотрудникам не выплатили зарплату за октябрь 2025 года.

Для исправления ситуации инспекторы оперативно выдали руководству фирмы официальное требование. Нанимателю напомнили о нормах указа № 3 «О мерах по обеспечению своевременной выплаты заработной платы».

Работодатель выполнил предписание строго в установленный срок. В результате вмешательства госоргана сотрудникам полностью вернули долги на общую сумму 18,9 тысячи рублей.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 29.05.2026
валюта курс
EUR 3.2047
USD 2.7596
RUB 3.8720
Итоги торгов на БВФБ
на 28.05.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2030 -0.0084
USD 2.7596 -0.0042
RUB 3.8720 +0.0018
Курсы в банках
на 28.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3860 3.3950
USD 2.8910 2.9000
RUB 3.8400 3.8470
Конвертация в банках
на 28.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1700 1.1770
EUR/RUB 88.0000 88.4000
USD/RUB 75.0000 75.3500
