Как сообщает Telegram-канал Минтруда и соцзащиты, поводом для вмешательства ведомства стала информация о нарушениях в организации Осиповичского района. Бобруйский межрайонный отдел Могилевского областного управления Департамента государственной инспекции труда выяснил, что 13 сотрудникам не выплатили зарплату за октябрь 2025 года.

Для исправления ситуации инспекторы оперативно выдали руководству фирмы официальное требование. Нанимателю напомнили о нормах указа № 3 «О мерах по обеспечению своевременной выплаты заработной платы».

Работодатель выполнил предписание строго в установленный срок. В результате вмешательства госоргана сотрудникам полностью вернули долги на общую сумму 18,9 тысячи рублей.