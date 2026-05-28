Автомобильная ассоциация «БАА» подвела финансовые итоги деятельности автомобильных дилеров-импортёров, являвшихся в отчётном году членами БАА, и дилеров, реализующих продукцию национального автопроизводителя BELGEE за 2025 год. При этом показатели самого производственного предприятия СЗАО «БелДжи» не учитывались.

Оценка финансовых результатов произведена на основании данных годовой бухгалтерской отчётности 27 крупнейших автомобильных дилеров страны, совокупная выручка которых за 2025 год составила 4 858 874 000 рублей.

При этом на дилерских предприятиях трудилось 4 367 работников. Таким образом среднегодовая выручка на одного работающего составила 1 112 634 рубля, среднемесячная – 92 720 рублей.

В бюджеты всех уровней перечислено 409 444 000 рублей. Более 88% налоговых платежей обеспечили дилеры-импортёры.

Таким образом, на одного работающего в дилерских предприятиях страны пришлось 93 759 рублей налоговых платежей за год или 7 813 рублей в месяц.

Общий фонд оплаты труда, начисленный в дилерской отрасли за 2025 год, составил 161 809 000 рублей. Таким образом, среднемесячная заработная плата на крупнейших дилерских предприятиях сложилась в размере 3 088 рублей, что на 15 % превышает среднемесячную зарплату в стране в 2025 году.

За прошедший год автомобильные дилеры привлекли 3 724 636 000 рублей кредитов, при этом закредитованность дилеров отечественного автопроизводителя и импортёров находится приблизительно на равном уровне.

В течение 2025 года автодилеры проинвестировали в развитие бизнеса и экономики страны 94 961 000 рублей.