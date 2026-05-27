28.05.2026
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Экономика РБ
В МИНЭНЕРГО РАССКАЗАЛИ ОБ УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА НА ЛЬГОТНОЕ ЭЛЕКТРООТОПЛЕНИЕ НА ДАЧАХ
12:43 28.05.2026
В Беларуси с 1 марта 2026 года начали действовать новые правила оплаты электроэнергии для владельцев загородной недвижимости.
Министерство энергетики предоставило возможность отдельным категориям граждан использовать субсидируемый тариф для отопления и горячего водоснабжения садовых домиков.
Как уточнили в пресс-службе ведомства, для перехода на сниженный тариф ведомство установило четкие требования к инженерным коммуникациям и самому объекту. Садовый домик или дача должны иметь технический паспорт и быть подключены к сетям организаций ГПО «Белэнерго». Строение необходимо полностью оснастить стационарными электроприборами для обогрева, подогрева воды и приготовления пищи, а также индивидуальным счетчиком. При этом у владельца не должно быть альтернативы в виде централизованного газоснабжения и теплоснабжения.
Помимо технических критериев, специалисты министерства обращают внимание на социальный статус и регистрацию собственника. Воспользоваться новой возможностью могут неработающие пенсионеры, инвалиды III группы и граждане с правом на льготы по оплате ЖКУ. Важным условием является то, что сам собственник должен быть зарегистрирован по месту пребывания в этом доме и иметь заключенный договор электроснабжения.
