В Беларуси с 1 марта 2026 года начали действовать новые правила оплаты электроэнергии для владельцев загородной недвижимости.

Министерство энергетики предоставило возможность отдельным категориям граждан использовать субсидируемый тариф для отопления и горячего водоснабжения садовых домиков.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, для перехода на сниженный тариф ведомство установило четкие требования к инженерным коммуникациям и самому объекту. Садовый домик или дача должны иметь технический паспорт и быть подключены к сетям организаций ГПО «Белэнерго». Строение необходимо полностью оснастить стационарными электроприборами для обогрева, подогрева воды и приготовления пищи, а также индивидуальным счетчиком. При этом у владельца не должно быть альтернативы в виде централизованного газоснабжения и теплоснабжения.

Помимо технических критериев, специалисты министерства обращают внимание на социальный статус и регистрацию собственника. Воспользоваться новой возможностью могут неработающие пенсионеры, инвалиды III группы и граждане с правом на льготы по оплате ЖКУ. Важным условием является то, что сам собственник должен быть зарегистрирован по месту пребывания в этом доме и иметь заключенный договор электроснабжения.