31 мая отмечается Всемирный день без табака. Несмотря на десятилетия антитабачных кампаний, сегодня, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире по-прежнему курят более 1,25 млрд человек. При этом большинство из курильщиков хотели бы отказаться от сигарет, однако сделать это удается далеко не всем.

Специалисты обращают внимание: традиционная модель борьбы с курением, основанная исключительно на запретах и призывах полностью отказаться от табака и никотина, демонстрирует ограниченную эффективность для части взрослых курильщиков с высокой степенью зависимости. В этой связи многие эксперты Ассоциации медицинских специалистов по модификации рисков (АМСМР) считают, что сегодня особенно важно обсуждать более гибкие и реалистичные подходы к борьбе с табакокурением, обратив внимание на возможности снижения вреда для курильщиков с тяжелой зависимостью.

По оценкам ВОЗ, ежегодно табакокурение становится причиной более 8 млн смертей. Курение остается одним из ключевых факторов развития хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ) – сердечно-сосудистых, онкологических и респираторных патологий. В Беларуси именно ХНИЗ являются причиной 89% преждевременных смертей.

В ответ на эти вызовы многие государства зачастую продолжают усиливать антитабачную политику: повышаются акцизы на табачную и никотинсодержащую продукцию, расширяются ограничения на курение, развиваются профилактические программы. ВОЗ также подчеркивает важность медицинской и психологической поддержки людей, стремящихся отказаться от сигарет.

Однако практика показывает, что даже при наличии мотивации многие курильщики сталкиваются с трудностями при попытке бросить эту вредную привычку. Особенно это касается пациентов с многолетней зависимостью. По мнению специалистов, игнорирование этой группы фактически оставляет миллионы взрослых курильщиков без промежуточных решений.

Именно поэтому в международной экспертной среде все чаще обсуждается концепция модификации рисков – подход, предполагающий снижение вредного воздействия для тех, кто в настоящий момент не отказывается от табака полностью по разным причинам. Один из возможных вариантов для таких пациентов - переход от сигарет к бездымным продуктам, например, на сертифицированные электронные системы нагревания табака. В таких устройствах исключен процесс горения табака – следовательно, не образуется и дым. Научно доказано , что уровни содержания токсичных веществ в таких продуктах по сравнению с сигаретами снижены на 95%. Вопреки распространенному мнению, основной причиной заболеваний, связанных с курением, является не никотин: ведущими факторами развития таких болезней являются именно продукты горения табака.

Во Всемирный день без табака специалисты предлагают обсуждать проблему курения не в логике тотальных запретов, а с учетом реалистичных решений для разных групп курильщиков. При этом эксперты отдельно подчеркивают: ни один никотинсодержащий продукт не является безопасным, а наиболее эффективным путем всегда остается полный отказ от употребления табака и никотина в любом виде.