Выездное заседание Совета ГПО «Минскстрой» прошло на строительных площадках «Стройтреста № 4», сообщает Telegram-канал объединения.

Руководство ГПО оценило готовность важнейших городских строек, включая новое здание Национального исторического музея, а также проанализировало итоги работы за первый квартал текущего года.

Главным пунктом маршрута стало строящееся здание исторического музея. Строителям осталось смонтировать барельефы на главном входе, уложить тротуарную плитку и облицевать гранитом лестницу входного портала. Внутри здания специалисты монтируют потолки «Грильято», подводят подсветку к будущим стеллажам и прорабатывают концепцию выставочных залов. Всего в музее будет 11 залов, которые охватят хронологию от доисторического периода до современности, включая экспозиции о достижениях Беларуси в науке, космосе и оборонной сфере. В вестибюле уже подключили кованые люстры и декоративную подсветку стен с вытинанками, а в атриуме установили мультимедийный экран размером 8 на 16 метров.

Параллельно с возведением знаковых культурных объектов «Стройтрест № 4» активно занимается обновлением жилого фонда. В программу капремонта предприятия на этот год входит 14 объектов общей площадью более 68 тысяч квадратных метров. Пять из этих домов (43% от всего объема) находятся в известном жилом квартале на улице Максима Танка. Сейчас строители готовят к вводу в эксплуатацию дома № 6 и № 10, а еще три жилых здания на этой улице планируют сдать до конца года.

Итоги этой работы и общие показатели Объединения детально обсудили во время пленарной части заседания. В первом квартале организации «Минскстроя» сохранили высокий темп модернизации: закупки новой техники выросли до 125% к прошлому периоду, автопарки пополнились 66 новыми машинами. Всего в текущем году строители Объединения работают на 367 объектах, из которых 35 уже введены в эксплуатацию, а 166 составляют проекты капитального ремонта. На закрытии Совета руководство определило задачи на второй квартал, нацелив коллективы на сохранение набранных темпов строительства.