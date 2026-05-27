Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

СОВЕТ «МИНСКСТРОЯ» ПРОВЕРИЛ ХОД РАБОТ НА КЛЮЧЕВЫХ ОБЪЕКТАХ СТОЛИЦЫ


11:45 28.05.2026

Выездное заседание Совета ГПО «Минскстрой» прошло на строительных площадках «Стройтреста № 4», сообщает Telegram-канал объединения.

Руководство ГПО оценило готовность важнейших городских строек, включая новое здание Национального исторического музея, а также проанализировало итоги работы за первый квартал текущего года.

Главным пунктом маршрута стало строящееся здание исторического музея. Строителям осталось смонтировать барельефы на главном входе, уложить тротуарную плитку и облицевать гранитом лестницу входного портала. Внутри здания специалисты монтируют потолки «Грильято», подводят подсветку к будущим стеллажам и прорабатывают концепцию выставочных залов. Всего в музее будет 11 залов, которые охватят хронологию от доисторического периода до современности, включая экспозиции о достижениях Беларуси в науке, космосе и оборонной сфере. В вестибюле уже подключили кованые люстры и декоративную подсветку стен с вытинанками, а в атриуме установили мультимедийный экран размером 8 на 16 метров.

Параллельно с возведением знаковых культурных объектов «Стройтрест № 4» активно занимается обновлением жилого фонда. В программу капремонта предприятия на этот год входит 14 объектов общей площадью более 68 тысяч квадратных метров. Пять из этих домов (43% от всего объема) находятся в известном жилом квартале на улице Максима Танка. Сейчас строители готовят к вводу в эксплуатацию дома № 6 и № 10, а еще три жилых здания на этой улице планируют сдать до конца года.

Итоги этой работы и общие показатели Объединения детально обсудили во время пленарной части заседания. В первом квартале организации «Минскстроя» сохранили высокий темп модернизации: закупки новой техники выросли до 125% к прошлому периоду, автопарки пополнились 66 новыми машинами. Всего в текущем году строители Объединения работают на 367 объектах, из которых 35 уже введены в эксплуатацию, а 166 составляют проекты капитального ремонта. На закрытии Совета руководство определило задачи на второй квартал, нацелив коллективы на сохранение набранных темпов строительства.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 28.05.2026
валюта курс
EUR 3.2182
USD 2.7638
RUB 3.8702
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 27.05.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2114 +0.0013
USD 2.7638 -0.0065
RUB 3.8702 +0.0162
все курсы архив

Курсы в банках
на 28.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3920 3.3980
USD 2.8950 2.9060
RUB 3.8370 3.8470
подробнее

Конвертация в банках
на 28.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1680 1.1770
EUR/RUB 88.2500 88.4000
USD/RUB 75.2500 75.6500
подробнее