Министерство образования утвердило учебную программу новых факультативных занятий для учащихся 8–11 классов. Согласно постановлению ведомства от 25 мая 2026 года №109, старшеклассники начнут осваивать технологии ИИ уже в ближайшем будущем.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Минобразования, в рамках курса ребята разберутся в принципах работы современных ИИ-сервисов и генеративных моделей. Особый упор будет сделан на практические навыки: школьников научат эффективно формулировать промпты для текстовых и графических нейросетей.

Полученные знания помогут ученикам автоматизировать повседневные задачи. Программа предусматривает обучение анализу данных, созданию контента и обработке информации при помощи умных алгоритмов. Кроме того, подростки узнают, как использовать ИИ-инструменты в качестве персональных тьюторов по разным школьным предметам.

Старшеклассникам детально объяснят этические нормы и правила безопасности при работе с искусственным интеллектом.

Программа будет доступна на Национальном образовательном портале в разделе «Новые учебные программы факультативных занятий к 2026/2027 учебному году»