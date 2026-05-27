ШКОЛЬНИКОВ БЕЛАРУСИ ОБУЧАТ РАБОТЕ С ИСКУССТВЕННЫМ ИНТЕЛЛЕКТОМ


11:20 28.05.2026

Министерство образования утвердило учебную программу новых факультативных занятий для учащихся 8–11 классов. Согласно постановлению ведомства от 25 мая 2026 года №109, старшеклассники начнут осваивать технологии ИИ уже в ближайшем будущем.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Минобразования, в рамках курса ребята разберутся в принципах работы современных ИИ-сервисов и генеративных моделей. Особый упор будет сделан на практические навыки: школьников научат эффективно формулировать промпты для текстовых и графических нейросетей.

Полученные знания помогут ученикам автоматизировать повседневные задачи. Программа предусматривает обучение анализу данных, созданию контента и обработке информации при помощи умных алгоритмов. Кроме того, подростки узнают, как использовать ИИ-инструменты в качестве персональных тьюторов по разным школьным предметам.

Старшеклассникам детально объяснят этические нормы и правила безопасности при работе с искусственным интеллектом.

Программа будет доступна на Национальном образовательном портале в разделе «Новые учебные программы факультативных занятий к 2026/2027 учебному году»
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 28.05.2026
валюта курс
EUR 3.2182
USD 2.7638
RUB 3.8702
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 27.05.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2114 +0.0013
USD 2.7638 -0.0065
RUB 3.8702 +0.0162
все курсы архив

Курсы в банках
на 28.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3920 3.3980
USD 2.8950 2.9060
RUB 3.8370 3.8470
подробнее

Конвертация в банках
на 28.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1680 1.1770
EUR/RUB 88.2500 88.4000
USD/RUB 75.2500 75.6500
подробнее
