|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|28.05.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
ШКОЛЬНИКОВ БЕЛАРУСИ ОБУЧАТ РАБОТЕ С ИСКУССТВЕННЫМ ИНТЕЛЛЕКТОМ
11:20 28.05.2026
Министерство образования утвердило учебную программу новых факультативных занятий для учащихся 8–11 классов. Согласно постановлению ведомства от 25 мая 2026 года №109, старшеклассники начнут осваивать технологии ИИ уже в ближайшем будущем.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Минобразования, в рамках курса ребята разберутся в принципах работы современных ИИ-сервисов и генеративных моделей. Особый упор будет сделан на практические навыки: школьников научат эффективно формулировать промпты для текстовых и графических нейросетей.
Полученные знания помогут ученикам автоматизировать повседневные задачи. Программа предусматривает обучение анализу данных, созданию контента и обработке информации при помощи умных алгоритмов. Кроме того, подростки узнают, как использовать ИИ-инструменты в качестве персональных тьюторов по разным школьным предметам.
Старшеклассникам детально объяснят этические нормы и правила безопасности при работе с искусственным интеллектом.
Программа будет доступна на Национальном образовательном портале в разделе «Новые учебные программы факультативных занятий к 2026/2027 учебному году»
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 28.05.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 27.05.2026
Курсы в банках
на 28.05.2026
Конвертация в банках
на 28.05.2026
Финансовая информация
в свободном доступе