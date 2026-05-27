Экономика РБ

ВРП МИНСКА В ЯНВАРЕ-АПРЕЛЕ ВЫРОС НА 1,6%

10:58 28.05.2026 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) города Минска в январе-апреле 2026 года в текущих ценах составил 31,4 млрд. рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах ВРП увеличился на 1,6% к уровню января-апреля 2025 г.