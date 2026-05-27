В БЕЛАРУСИ УТВЕРЖДЕНЫ ЕДИНЫЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАТОРОВ МЕДИЦИНСКИХ ГОСЗАКУПОК


10:27 28.05.2026

Министерством здравоохранения 22 мая принято постановление № 56 «О единых размерах вознаграждений организаторов при государственных закупках».

Как сообщает Национальный правовой портал, согласно документу на 2026 год единый размер вознаграждения организатора составит:

при госзакупке медизделий, запасных частей к ним – 0,79 %;

при госзакупке лекарственных средств и лечебного питания – 0,82 %.

Постановление вступает в силу с 28 мая 2026 г.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 28.05.2026
валюта курс
EUR 3.2182
USD 2.7638
RUB 3.8702
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 27.05.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2114 +0.0013
USD 2.7638 -0.0065
RUB 3.8702 +0.0162
все курсы архив

Курсы в банках
на 28.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3920 3.3980
USD 2.8950 2.9060
RUB 3.8370 3.8470
подробнее

Конвертация в банках
на 28.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1680 1.1770
EUR/RUB 88.2500 88.4000
USD/RUB 75.2500 75.6500
подробнее
