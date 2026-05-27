Экономика РБ

В БЕЛАРУСИ УТВЕРЖДЕНЫ ЕДИНЫЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАТОРОВ МЕДИЦИНСКИХ ГОСЗАКУПОК

10:27 28.05.2026 Министерством здравоохранения 22 мая принято постановление № 56 «О единых размерах вознаграждений организаторов при государственных закупках». Как сообщает Национальный правовой портал, согласно документу на 2026 год единый размер вознаграждения организатора составит: при госзакупке медизделий, запасных частей к ним – 0,79 %; при госзакупке лекарственных средств и лечебного питания – 0,82 %. Постановление вступает в силу с 28 мая 2026 г.