|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|28.05.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
В МИНСКЕ В ЯНВАРЕ-АПРЕЛЕ ПОСТРОЕНО 1,1 ТЫС. НОВЫХ КВАРТИР
09:11 28.05.2026
В январе-апреле 2026г. в Минске организациями всех форм собственности построено 1,1 тыс. новых квартир.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Главного статистического управления по Минску, введено в эксплуатацию 87,4 тыс. квадратных метров общей площади жилья.
Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 26,2 тыс. квадратных метров общей площади, или 30% от общего объема введенного жилья.
Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 20,7 тыс. квадратных метров.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 28.05.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 27.05.2026
Курсы в банках
на 28.05.2026
Конвертация в банках
на 28.05.2026
Финансовая информация
в свободном доступе