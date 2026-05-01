БГУ представляет инновационные разработки на Международном форуме по информационно-коммуникационным технологиям «ТИБО – 2026», сообщает пресс-служба университета.

Масштабное мероприятие проходит в эти дни, 26–28 мая, в Минске (пр-т Победителей, 111а). В первый день форума с экспозицией ознакомился проректор по научной работе БГУ Андрей Блохин.

Он рассказал о научном потенциале университета и важности участия в выставочной деятельности. С его слов, регулярное представление передовых научных достижений вуза для широкой общественности является возможностью продемонстрировать практические результаты совместных научных изысканий студентов, магистрантов, аспирантов и преподавателей университета. «Сам процесс общей работы над исследованием способствует обмену опытом и установлению горизонтальной коммуникации опытных ученых с начинающими. А последующая презентация итогов совместной работы на подобных международных площадках позволяет укреплять сотрудничество с представителями научных сообществ, бизнеса и государственных организаций разных стран, расширять партнерские связи и находить новые варианты реализации университетских разработок», – подчеркнул Андрей Блохин. Также проректор отметил, что современные IT-проекты вуза ориентированы на решение актуальных задач цифровой трансформации экономики и социальной сферы Беларуси. Так, к примеру, в этом году в экспозицию форума вошли три новации БГУ в области цифровизации, кибербезопасности и искусственного интеллекта (ИИ).

В частности, посетители знакомятся с проектом «5D Архив Беларуси» факультета радиофизики и компьютерных технологий. Концепция предполагает создание сверхдолговечного национального архива, в котором важнейшие культурные и исторические данные записываются не на привычные носители, такие как жёсткие диски и флешки, а на специальное «стекло» с помощью лазера. Такой подход делает возможным хранение информации более 10 000 лет, поскольку материал не ржавеет, не требует электропитания и устойчив к цифровым угрозам, техногенным катастрофам и геополитической нестабильности. Главная цель проекта – сохранить культурную память страны в максимально надежном, практически вечном формате.

Кроме того, на стенде вуза презентуют платформу реагирования на инциденты информационной безопасности с использованием больших языковых моделей. Данная система разработана коллективом факультета прикладной математики и информатики (ФПМИ) БГУ с целью усовершенствования современных методов защиты информации. Дело в том, что сегодня все крупные организации имеют внутренние информационные сети, которые нередко становятся объектами взломов и кибератак. В то же время существующие системы противодействия злоумышленникам имеют ряд ограничений. В их числе высокая нагрузка на специалистов, сложность настройки и недостаточная эффективность при работе с неструктурированными данными. Разработка БГУ решает эти проблемы благодаря внедрению продвинутых технологий ИИ. Они позволяют автоматизировать процесс поиска, обнаружения и анализа киберугроз, а также формируют рекомендации по их устранению.

Также посетителям выставки рассказывают о приложении для Android по учету доходов и расходов с использованием ИИ. Это удобный инструмент, помогающий гражданам контролировать личные финансы. Он способен распознавать данные с чеков, отслеживать финансовые операции, формировать наглядные графики и отчеты по запросу пользователя, предлагать персональные советы по управлению бюджетом. Особенностью проекта выступает наличие умного виртуального помощника, который сможет ответить на вопросы клиентов и объяснить структуру расходов. Разработчиком приложения выступает ФПМИ.

Проекты БГУ входят в коллективную экспозицию Министерства образования Беларуси.

Напомним, Международный форум «ТИБО» – это крупнейшее событие в IT-сфере Беларуси, уникальная площадка для анализа международного опыта, состояния и перспектив цифрового развития, обсуждения современных тенденций развития информационных технологий. Тематика выставки включает телекоммуникационное оборудование; сетевую инфраструктуру; цифровые решения для различных отраслей экономики и государственного управления; новации в мобильной, спутниковой и радиосвязи; использование технологий ИИ, беспилотных систем и дронов; робототехнику и др.