Премьер-министр Беларуси Александр Турчин совершил рабочую поездку в Минский район для проверки хода реализации важных инвестиционных проектов, сообщает пресс-служба Совмина.

Руководитель правительства ознакомился с развитием отечественного тепличного хозяйства на примере УП «Агрокомбинат «Ждановичи». В настоящее время предприятие активно возводит вблизи деревни Таборы два крупных энергосберегающих комплекса площадью по 7 гектаров каждый.

Строительство первой высокотехнологичной теплицы вышло на завершающую стадию и завершится в 2026 году. Посадочные работы распределены таким образом, чтобы получить первую партию свежих томатов к ноябрю текущего года, а полностью выйти на проектную мощность объект должен в 2027 году.

Параллельно на той же площадке развернулись работы по возведению второго аналогичного комплекса, запуск которого намечен на декабрь 2026 года. Сейчас строители ведут вертикальную планировку участка, закладывают фундаменты под бак-аккумулятор, административный корпус с котельной и КПП, а также монтируют колонны склада готовой продукции и трансформаторные подстанции. Ожидается, что первый урожай из этого блока поступит в торговые сети в марте 2027 года.

В текущем 2026 году производство овощей с использованием технологии светокультуры (досветки) осуществляют уже 10 тепличных хозяйств страны на общей площади более 58 гектаров.

За межсезонный период 2025/2026 года белорусским аграриям удалось вырастить 14,4 тысячи тонн огурцов, 8,1 тысячи тонн томатов и почти 257 тонн зеленых салатных культур.