27.05.2026   
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


В МИНСКЕ ПОЯВИТСЯ ТРЕТЬЕ ТРАНСПОРТНОЕ КОЛЬЦО


13:34 27.05.2026

В Минске появится 3-е транспортное кольцо. Первым шагом масштабного проекта стало строительство путепровода от улицы Тимирязева до Колесникова – это своеобразный старт новой логистической стратегии столицы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Работы перешли в активную фазу. Сейчас бурят сваи под будущие опоры. Как только основание будет готово, рабочие приступят к монтажу стоек и ригелей. Часть конструкций уже начали завозить на площадку. Новая эстакада позволит перераспределить трафик внутри четырех густонаселенных районов: Фрунзенского, Московского, Октябрьского и Ленинского.

«Там работают два мостостроительных управления. Они работают вахтовым методом круглосуточно без остановки. На сегодня стоит задача сначала сделать буровые столбы, чтобы открыть фронт работы по другим конструкциям. Закончить? У нас доведено до конца года запустить движение по данному путепроводу. Поэтому будем стремиться выполнить поставленную задачу», - отметил заместитель директора ГП «Гордорстрой» Михаил Берестевич.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 27.05.2026
валюта курс
EUR 3.2252
USD 2.7703
RUB 3.8540
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 26.05.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2101 +0.0076
USD 2.7703 +0.0154
RUB 3.8540 -0.0007
все курсы архив

Курсы в банках
на 27.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3910 3.3995
USD 2.9000 2.9080
RUB 3.8300 3.8385
подробнее

Конвертация в банках
на 27.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1720 1.1750
EUR/RUB 88.2500 88.9000
USD/RUB 75.4500 75.7000
подробнее
