Экономика РБ
В МИНСКЕ ПОЯВИТСЯ ТРЕТЬЕ ТРАНСПОРТНОЕ КОЛЬЦО
13:34 27.05.2026
В Минске появится 3-е транспортное кольцо. Первым шагом масштабного проекта стало строительство путепровода от улицы Тимирязева до Колесникова – это своеобразный старт новой логистической стратегии столицы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Работы перешли в активную фазу. Сейчас бурят сваи под будущие опоры. Как только основание будет готово, рабочие приступят к монтажу стоек и ригелей. Часть конструкций уже начали завозить на площадку. Новая эстакада позволит перераспределить трафик внутри четырех густонаселенных районов: Фрунзенского, Московского, Октябрьского и Ленинского.
«Там работают два мостостроительных управления. Они работают вахтовым методом круглосуточно без остановки. На сегодня стоит задача сначала сделать буровые столбы, чтобы открыть фронт работы по другим конструкциям. Закончить? У нас доведено до конца года запустить движение по данному путепроводу. Поэтому будем стремиться выполнить поставленную задачу», - отметил заместитель директора ГП «Гордорстрой» Михаил Берестевич.
