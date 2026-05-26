27.05.2026   
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


ТУРЧИН ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ


13:16 27.05.2026

Премьер-министр Александр Турчин провел рабочее совещание по вопросу об итогах внешней торговли за первый квартал 2026 года и оценке работы должностных лиц по выполнению заданий по экспорту, сообщает пресс-служба Правительства.

Глава правительства отметил, что предварительные данные за четыре месяца демонстрируют закрепление положительных тенденций первого квартала и ускорение темпов роста экспорта, однако за общими показателями важно видеть конкретные детали.

Для сохранения набранной динамики участникам мероприятия напомнили о жестких задачах по росту экспорта и персональной ответственности руководителей, которые ранее определили глава государства и правительство

В связи с этим руководителям всех уровней указали на недопустимость снижения требований к результатам работы, а профильным ведомствам поручили принять исчерпывающие меры для недопущения падения объемов белорусских поставок за рубеж.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 27.05.2026
валюта курс
EUR 3.2252
USD 2.7703
RUB 3.8540
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 26.05.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2101 +0.0076
USD 2.7703 +0.0154
RUB 3.8540 -0.0007
все курсы архив

Курсы в банках
на 27.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3910 3.3995
USD 2.9000 2.9080
RUB 3.8300 3.8385
подробнее

Конвертация в банках
на 27.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1720 1.1750
EUR/RUB 88.2500 88.9000
USD/RUB 75.4500 75.7000
подробнее
