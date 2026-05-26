Премьер-министр Александр Турчин провел рабочее совещание по вопросу об итогах внешней торговли за первый квартал 2026 года и оценке работы должностных лиц по выполнению заданий по экспорту, сообщает пресс-служба Правительства.

Глава правительства отметил, что предварительные данные за четыре месяца демонстрируют закрепление положительных тенденций первого квартала и ускорение темпов роста экспорта, однако за общими показателями важно видеть конкретные детали.

Для сохранения набранной динамики участникам мероприятия напомнили о жестких задачах по росту экспорта и персональной ответственности руководителей, которые ранее определили глава государства и правительство

В связи с этим руководителям всех уровней указали на недопустимость снижения требований к результатам работы, а профильным ведомствам поручили принять исчерпывающие меры для недопущения падения объемов белорусских поставок за рубеж.