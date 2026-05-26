Экономика РБ


В БРЕСТЕ ПОЯВИЛАСЬ НОВАЯ УЛИЦА


13:04 27.05.2026

Брестским городским Советом депутатов 6 мая 2026 г. принято решение № 119 «О присвоении наименования элементу улично-дорожной сети города Бреста».

Как сообщает Национальный правовой портал, документом присвоено наименование улице, проходящей от улицы Шоссейной до улицы Радужной: «Міхаіла Іоффе» (на белорусском языке), «Михаила Иоффе» (на русском языке).

Решение принято в соответствии с Законом Республики Беларусь от 16 ноября 2010 г. № 190-З «О наименованиях географических объектов».

Правовой акт вступает в силу с 27 мая 2026 г.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 27.05.2026
валюта курс
EUR 3.2252
USD 2.7703
RUB 3.8540
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 26.05.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2101 +0.0076
USD 2.7703 +0.0154
RUB 3.8540 -0.0007
все курсы архив

Курсы в банках
на 27.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3910 3.3995
USD 2.9000 2.9080
RUB 3.8300 3.8385
подробнее

Конвертация в банках
на 27.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1720 1.1750
EUR/RUB 88.2500 88.9000
USD/RUB 75.4500 75.7000
подробнее
