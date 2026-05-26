Экономика РБ

В БРЕСТЕ ПОЯВИЛАСЬ НОВАЯ УЛИЦА

13:04 27.05.2026 Брестским городским Советом депутатов 6 мая 2026 г. принято решение № 119 «О присвоении наименования элементу улично-дорожной сети города Бреста». Как сообщает Национальный правовой портал, документом присвоено наименование улице, проходящей от улицы Шоссейной до улицы Радужной: «Міхаіла Іоффе» (на белорусском языке), «Михаила Иоффе» (на русском языке). Решение принято в соответствии с Законом Республики Беларусь от 16 ноября 2010 г. № 190-З «О наименованиях географических объектов». Правовой акт вступает в силу с 27 мая 2026 г.