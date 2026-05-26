За первые 5 месяцев 2026 года в Беларуси проделана масштабная работа по наведению порядка на земле и сокращению количества заброшенного жилья.

Как сообщает Telegram-канал Госкомимущества, благодаря активным действиям местных властей в экономический оборот удалось вернуть 577,5 гектара земель. Реестр пустующих домов стал эффективным рабочим инструментом для наведения порядка на земле и вовлечения неиспользуемой недвижимости в хозяйственный оборот.

Основной упор в регионах делается на очистку территорий, для чего активно применяется демонтаж ветхих строений. Из общего числа пустующих объектов в стране уже снесено 1 949 домов. Это позволило высвободить и передать под новые нужды 427,7 гектара земель. Самыми «сносными» признаны Любанский район Минской области, где ликвидировали 125 пустующих зданий, а также Рогачёвский и Пружанский районы. Примечательно, что в Гомельской области при общем результате в 291 вовлеченный дом под снос пошли 254 постройки.

В тех случаях, когда строения еще пригодны для жизни, государство предлагает гражданам возможность их выкупа. Всего за отчетный период было продано 644 дома. Из них 259 объектов реализовали через аукционные торги, а 385 строений граждане приобрели напрямую без аукциона. Активнее всего купля-продажа шла в Могилевском районе, где новые владельцы появились у 45 домов, а также в Слонимском и Лидском районах.

Важным стимулом для покупателей остается государственная программа по продаже жилья за символическую плату. За одну базовую величину в Беларуси было продано 358 домов, что составляет больше половины от всех сделок. Лидерами в этом направлении стали Слонимский район, где за одну базовую величину реализовали 25 домов, Лидский, Пружанский и Могилевский районы. Еще 10 участков были предоставлены гражданам с условием последующего сноса старых строений силами новых собственников.

В региональном разрезе лидирующую позицию по очистке территорий заняла Минская область, где в оборот вовлекли 635 домов и 160,8 гектара земель. Высокие результаты также продемонстрировали Брестская, Витебская, Могилевская и Гродненская области. В то же время в Минске этот показатель равен нулю, поскольку в столичном реестре пустующие дома полностью отсутствуют.

Положительные итоги пяти месяцев свидетельствуют о том, что в стране эффективно решается проблема неиспользуемого жилья. Земля возвращается в оборот, а граждане охотно приобретают недвижимость в сельской местности, улучшая свои жилищные условия и помогая наводить порядок в регионах.