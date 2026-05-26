Белорусские аграрии успешно выполнили план по севу яровых культур. По оперативным данным Минсельхозпрода, на 27 мая 2026 года, работы проведены на площади 2,317 млн. гектаров, что превысило общую плановую планку в 2,311 млн. гектаров.

В региональном разрезе лидирует Брестская область, где засеяно 439 тысяч гектаров (102% от плана). Минская область освоила 499 тысяч гектаров, Гомельская — 417 тысяч, Гродненская — 333 тысячи, а Могилевская — 329 тысяч гектаров, полностью выполнив свои графики на 100%. Витебский регион вплотную подошел к завершению работ, засеяв 299 тысяч гектаров, или 98% от плановых площадей.

Высокие темпы полевых работ позволили аграриям досрочно справиться с ключевыми продовольственными и кормовыми культурами. Так, во всех регионах страны полностью выполнен план сева кукурузы: ею занято 1 миллион 287 тысяч гектаров при плане 1 миллион 283 тысячи. Посадка картофеля также превысила стопроцентный рубеж и составила более 22 тысяч гектаров. Кампания по севу крупяных и овощных культур еще продолжается. К этому моменту гречихой засеяно более 12 тысяч гектаров (89% от плана в 14 тысяч), просом — более 5 тысяч гектаров (68% от плана в 8 тысяч), а площади под овощные культуры (капусту, свеклу, морковь) заняли более 7 тысяч гектаров, что составляет 92% от запланированных 8 тысяч.

Успешному ходу весенней кампании способствовало своевременное обеспечение полей питательными веществами. Под яровой сев было внесено 47 миллионов тонн органических удобрений, что составляет 85% от вывезенного объема. Накопление минеральных удобрений превзошло ожидания: заготовлено 874 тысячи тонн действующего вещества, или 104% к плану.

Параллельно с завершением сева в республике активно разворачивается кампания по заготовке кормов для животноводства. Первым укосом уже скошено 227 тысяч гектаров трав, что составляет 16% от плана в 1 миллион 407 тысяч гектаров, при этом убрано 67% от скошенного. На данный момент заготовлено 1 миллион 68 тысяч тонн сенажа (7% от плана в 14 миллионов 309 тысяч) и 147 тысяч тонн силоса (1% от плана в 20 миллионов 519 тысяч). В целом объем заготовленных травяных кормов составляет 329 тысяч тонн кормовых единиц, или 3% от общего плана в 10 миллионов 131 тысячу тонн.