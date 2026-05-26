|27.05.2026
Экономика РБ
БЕЛАРУСЬ ЗАВЕРШИЛА СЕВ ЯРОВЫХ КУЛЬТУР
11:48 27.05.2026
Белорусские аграрии успешно выполнили план по севу яровых культур. По оперативным данным Минсельхозпрода, на 27 мая 2026 года, работы проведены на площади 2,317 млн. гектаров, что превысило общую плановую планку в 2,311 млн. гектаров.
В региональном разрезе лидирует Брестская область, где засеяно 439 тысяч гектаров (102% от плана). Минская область освоила 499 тысяч гектаров, Гомельская — 417 тысяч, Гродненская — 333 тысячи, а Могилевская — 329 тысяч гектаров, полностью выполнив свои графики на 100%. Витебский регион вплотную подошел к завершению работ, засеяв 299 тысяч гектаров, или 98% от плановых площадей.
Высокие темпы полевых работ позволили аграриям досрочно справиться с ключевыми продовольственными и кормовыми культурами. Так, во всех регионах страны полностью выполнен план сева кукурузы: ею занято 1 миллион 287 тысяч гектаров при плане 1 миллион 283 тысячи. Посадка картофеля также превысила стопроцентный рубеж и составила более 22 тысяч гектаров. Кампания по севу крупяных и овощных культур еще продолжается. К этому моменту гречихой засеяно более 12 тысяч гектаров (89% от плана в 14 тысяч), просом — более 5 тысяч гектаров (68% от плана в 8 тысяч), а площади под овощные культуры (капусту, свеклу, морковь) заняли более 7 тысяч гектаров, что составляет 92% от запланированных 8 тысяч.
Успешному ходу весенней кампании способствовало своевременное обеспечение полей питательными веществами. Под яровой сев было внесено 47 миллионов тонн органических удобрений, что составляет 85% от вывезенного объема. Накопление минеральных удобрений превзошло ожидания: заготовлено 874 тысячи тонн действующего вещества, или 104% к плану.
Параллельно с завершением сева в республике активно разворачивается кампания по заготовке кормов для животноводства. Первым укосом уже скошено 227 тысяч гектаров трав, что составляет 16% от плана в 1 миллион 407 тысяч гектаров, при этом убрано 67% от скошенного. На данный момент заготовлено 1 миллион 68 тысяч тонн сенажа (7% от плана в 14 миллионов 309 тысяч) и 147 тысяч тонн силоса (1% от плана в 20 миллионов 519 тысяч). В целом объем заготовленных травяных кормов составляет 329 тысяч тонн кормовых единиц, или 3% от общего плана в 10 миллионов 131 тысячу тонн.
