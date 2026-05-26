На Минском тракторном заводе трудится более 2 тыс. работников в возрасте до 31 года включительно, что составляет почти 15 % от общего числа сотрудников. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» рассказала председатель комиссии по работе среди молодежи первичной профсоюзной организации ОАО «МТЗ» Алена Новик.

«На МТЗ реализуется система поддержки молодых специалистов, которая включает различные выплаты, надбавки, обеспечение жильем. Впрочем, молодежная политика предприятия не ограничивается материальной составляющей. Для активного вовлечения в общественную жизнь на заводе создано 86 цеховых комиссий по работе среди молодежи. Молодые сотрудники проявляют себя в различных сферах — от участия в заводской спартакиаде до интеллектуальных конкурсов и киберспортивных турниров. Значительное внимание уделяется общественно значимым мероприятиям: марафонам добра, субботникам и социальным инициативам», — поделилась Алена Новик.

Отметим, в прошлом году два представителя молодежной комиссии завода вышли в финал конкурса «Молодой лидер столичного региона «Смотрим в будущее вместе».