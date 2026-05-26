ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
27.05.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


ОКОЛО 15% ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА РАБОТНИКОВ МТЗ СОСТАВЛЯЕТ МОЛОДЕЖЬ В ВОЗРАСТЕ ДО 31 ГОДА


11:20 27.05.2026

На Минском тракторном заводе трудится более 2 тыс. работников в возрасте до 31 года включительно, что составляет почти 15 % от общего числа сотрудников. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» рассказала председатель комиссии по работе среди молодежи первичной профсоюзной организации ОАО «МТЗ» Алена Новик.

«На МТЗ реализуется система поддержки молодых специалистов, которая включает различные выплаты, надбавки, обеспечение жильем. Впрочем, молодежная политика предприятия не ограничивается материальной составляющей. Для активного вовлечения в общественную жизнь на заводе создано 86 цеховых комиссий по работе среди молодежи. Молодые сотрудники проявляют себя в различных сферах — от участия в заводской спартакиаде до интеллектуальных конкурсов и киберспортивных турниров. Значительное внимание уделяется общественно значимым мероприятиям: марафонам добра, субботникам и социальным инициативам», — поделилась Алена Новик.

Отметим, в прошлом году два представителя молодежной комиссии завода вышли в финал конкурса «Молодой лидер столичного региона «Смотрим в будущее вместе».
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 27.05.2026
валюта курс
EUR 3.2252
USD 2.7703
RUB 3.8540
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 26.05.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2101 +0.0076
USD 2.7703 +0.0154
RUB 3.8540 -0.0007
все курсы архив

Курсы в банках
на 27.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3900 3.3990
USD 2.8850 2.8990
RUB 3.8150 3.8295
подробнее

Конвертация в банках
на 27.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1650 1.1799
EUR/RUB 88.6500 89.1300
USD/RUB 75.5000 75.9500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line