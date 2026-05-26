Международный круглый стол «Ядерная энергетика, ее место в энергетическом балансе регионов. Подготовка молодых специалистов в области атомной энергетики, применение ядерных технологий в медицине» прошел в Минске 26-27 мая.

Организаторами выступили Национальная академия наук Беларуси, Международный союз ветеранов атомной энергетики и промышленности (МСВАЭП), научное учреждение «ОИЭЯИ–Сосны» НАН Беларуси, Белорусский союз ветеранов атомной энергетики и промышленности. Мероприятие прошло при поддержке госкорпорации «Росатом».

Как сообщает пресс-служба странового офиса госкорпорации «Росатом» в Республике Беларусь, в круглом столе приняли участие представители стран СНГ и Европы, в том числе из России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Венгрии, Болгарии, Словакии. В фокусе их внимания - роль атомной энергетики в устойчивом развитии и укреплении энергетической безопасности регионов.

Было отмечено, что важным элементом надежной работы отрасли является система подготовки кадров. Участники круглого стола обменялись опытом и мнениями по вопросам обеспечения ее эффективного развития. Особое внимание уделено подготовке и поддержке молодых специалистов. Беларусь – хороший пример выстраивания этой работы: от обучения в вузах до работы непосредственно на атомной станции молодым специалистам оказывается всесторонняя поддержка.

«Беларусь совершила серьезный прорыв, построив совместно с «Росатомом» современную атомную электростанцию. Страна значительно укрепила свою энергетическую безопасность, развивает инновационные проекты в смежных направлениях. Государства СНГ, которые только приступают к реализации собственных ядерных энергетических программ, сегодня изучают этот опыт, в том числе в сфере подготовки кадров», - отметил председатель Союза ветеранов Павел Ипатов.

В своих докладах участники круглого стола также подчеркнули, что еще во времена Советского Союза в Беларуси, на базе Института «Сосны» была сформирована своя атомная исследовательско-производственная школа, среди уникальных проектов которой – создание передвижной атомной электростанции, предназначенной для работы в труднодоступных районах.

В рамках мероприятия состоялось награждение ученых и экспертов юбилейными медалями «15 лет МСВАЭП. За вклад в развитие атомной энергетики и промышленности».

По итогам мероприятия принята резолюция, в которой подчеркивается важная роль атомной энергетики в достижении целей устойчивого технологического и экономического развития.

Справочно.

Международный союз общественных объединений «Международный союз ветеранов атомной энергетики и промышленности» (МСВАЭП) был создан в 2010 году на базе ветеранских общественных объединений стран Восточной Европы, развивающих ядерную энергетику.