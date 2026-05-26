ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
27.05.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


ЧАСТНАЯ ФИРМА ПОГАСИЛА ДОЛГ ПО ЗАРПЛАТЕ ПЕРЕД 131 РАБОТНИКОМ ПОСЛЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА ГОСИНСПЕКЦИИ


11:08 27.05.2026

В Гомельской области частная организация полностью выплатила сотрудникам задолженность по заработной плате за февраль 2026 года. Факт нарушения трудовых прав граждан выявили сотрудники Гомельского областного управления Департамента государственной инспекции труда в ходе плановых надзорных мероприятий, сообщает Telegram-канал Минтруда и соцзащиты.

Выяснилось, что наниматель своевременно не рассчитался со 131 работником. Общая сумма долга перед коллективом составила почти 213 тысяч рублей.

Для оперативного разрешения ситуации инспекторы оперативно задействовали нормы Указа Президента Республики Беларусь от 9 января 2023 года № 3 «О мерах по обеспечению своевременной выплаты заработной платы». Руководству частной компании было вынесено официальное требование о незамедлительном устранении нарушения и выплате всех причитающихся денег.

Наниматель оперативно отреагировал на предписание ведомства и полностью погасил сформировавшуюся задолженность в установленный срок. Благодаря этому все 131 работник получили свои деньги, а само предприятие избежало штрафных санкций. Согласно действующему законодательству, в связи с добровольным и своевременным устранением нарушений меры административной ответственности к должностным лицам организации не применялись.

В Департаменте государственной инспекции труда подчеркнули, что вопросы соблюдения трудовых прав граждан и своевременности выплат находятся на постоянном и строгом контроле контролирующих органов.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 27.05.2026
валюта курс
EUR 3.2252
USD 2.7703
RUB 3.8540
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 26.05.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2101 +0.0076
USD 2.7703 +0.0154
RUB 3.8540 -0.0007
все курсы архив

Курсы в банках
на 27.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3900 3.3990
USD 2.8850 2.8990
RUB 3.8150 3.8295
подробнее

Конвертация в банках
на 27.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1650 1.1799
EUR/RUB 88.6500 89.1300
USD/RUB 75.5000 75.9500
подробнее