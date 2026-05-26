В Гомельской области частная организация полностью выплатила сотрудникам задолженность по заработной плате за февраль 2026 года. Факт нарушения трудовых прав граждан выявили сотрудники Гомельского областного управления Департамента государственной инспекции труда в ходе плановых надзорных мероприятий, сообщает Telegram-канал Минтруда и соцзащиты.

Выяснилось, что наниматель своевременно не рассчитался со 131 работником. Общая сумма долга перед коллективом составила почти 213 тысяч рублей.

Для оперативного разрешения ситуации инспекторы оперативно задействовали нормы Указа Президента Республики Беларусь от 9 января 2023 года № 3 «О мерах по обеспечению своевременной выплаты заработной платы». Руководству частной компании было вынесено официальное требование о незамедлительном устранении нарушения и выплате всех причитающихся денег.

Наниматель оперативно отреагировал на предписание ведомства и полностью погасил сформировавшуюся задолженность в установленный срок. Благодаря этому все 131 работник получили свои деньги, а само предприятие избежало штрафных санкций. Согласно действующему законодательству, в связи с добровольным и своевременным устранением нарушений меры административной ответственности к должностным лицам организации не применялись.

В Департаменте государственной инспекции труда подчеркнули, что вопросы соблюдения трудовых прав граждан и своевременности выплат находятся на постоянном и строгом контроле контролирующих органов.