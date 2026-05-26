Экономика РБ


ГУМ ОБЪЯВИЛ «НОЧЬ СКИДОК» 27 МАЯ


09:16 27.05.2026

В среду, 27 мая, столичный ГУМ проведет масштабную акцию для покупателей. С 20:00 до 23:00 в универмаге пройдет «Ночь скидок», сообщает пресс-служба магазина.

Главным предложением вечера станет скидка 40% на весь ассортимент мужской и женской одежды. Снижение цен также затронет трикотажные изделия и нижнее белье для мужчин и женщин. Акция распространяется на все товары указанных категорий, за исключением позиций с фиксированными розничными ценами.

На все остальные отделы и категории товаров в этот период будут действовать стандартные текущие скидки универмага. Организаторы рекомендуют планировать визит заранее, чтобы успеть на три часа выгодного шопинга.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 27.05.2026
валюта курс
EUR 3.2252
USD 2.7703
RUB 3.8540
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 26.05.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2101 +0.0076
USD 2.7703 +0.0154
RUB 3.8540 -0.0007
все курсы архив

Курсы в банках
на 27.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3900 3.3990
USD 2.8850 2.8990
RUB 3.8150 3.8295
подробнее

Конвертация в банках
на 27.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1650 1.1799
EUR/RUB 88.6500 89.1300
USD/RUB 75.5000 75.9500
подробнее
