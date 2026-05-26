В среду, 27 мая, столичный ГУМ проведет масштабную акцию для покупателей. С 20:00 до 23:00 в универмаге пройдет «Ночь скидок», сообщает пресс-служба магазина.

Главным предложением вечера станет скидка 40% на весь ассортимент мужской и женской одежды. Снижение цен также затронет трикотажные изделия и нижнее белье для мужчин и женщин. Акция распространяется на все товары указанных категорий, за исключением позиций с фиксированными розничными ценами.

На все остальные отделы и категории товаров в этот период будут действовать стандартные текущие скидки универмага. Организаторы рекомендуют планировать визит заранее, чтобы успеть на три часа выгодного шопинга.