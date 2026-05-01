ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ КЛИЕНТОВ «ДОДО ПИЦЦЫ» УТЕКЛИ В ИНТЕРНЕТ

17:03 26.05.2026 В результате мониторинга сети Интернет Центром установлен факт незаконного распространения персональных данных клиентов компании ООО «Пицца Стар», известной как «Додо Пицца». Об этом сообщает Telegram-канал Национального центра защиты персональных данных. Оператор уже признал факт утечки. В результате инцидента были скомпрометированы такие данные, как ФИО, адреса доставки, номера телефонов и даты регистрации клиентов. Для выяснения всех обстоятельств произошедшего Центр инициировал внеплановую проверку деятельности оператора. В настоящее время ООО «Пицца Стар» предпринимает меры для минимизации последствий данного инцидента.