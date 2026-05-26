Главное - обеспечить справедливость сдачи экзаменов. Об этом журналистам заявила Заместитель Премьер-министра Наталья Петкевич в пункте сдачи ЦЭ и ЦТ, который располагается на базе Белорусского государственного университета культуры и искусств. Здесь для участия в ЦЭ и ЦТ зарегистрировано 547 человек. Об этом сообщает пресс-служба Правительства.

"Вступительная кампания и кампания по сдаче централизованного экзамена в нашей стране организована так, что ребятам нужны только удача и знания, потому что все остальное Глава государства взял на себя. Сегодня созданы очень хорошие условия для сдачи экзамена, они комфортные и правильные с точки зрения обеспечения справедливости. Хорошие условия в аудиториях. Создана государственная комиссия по контролю", - отметила Наталья Петкевич.

В этом году испытания сдают на 7 тыс. человек больше, чем в прошлом году.

"Более 66,2 тыс. человек зарегистрировано на ЦТ, более 59,1 тыс. - на централизованный экзамен. В этой связи созданы 144 пункта, где можно сдать ЦЭ, и 40, где можно сдать ЦТ. Государственная комиссия в этом году создана Главой государства значительно раньше. Она организована по такому принципу, что есть шесть комиссий по областям, которые возглавляются областными председателями комитетов госконтроля, плюс 323 комиссии, которые созданы непосредственно в учреждениях образования, где расположены пункты сдачи ЦЭ и ЦТ, возглавляются они членами государственной экзаменационной комиссии. Я подробно это все рассказываю для того, чтобы подчеркнуть, что государственная комиссия охватила все пункты сдачи ЦЭ и ЦТ, чтобы проконтролировать соответствие законодательству и установленным требованиям условий для сдачи экзаменов и, конечно, чтобы обеспечить справедливость - это главное, что Глава государства от нас требует. Поэтому госкомиссия изначально ориентировалась на то, чтобы контролировать, начиная с надлежащих условий пребывания ребят (это пункты медицинской помощи, наличие воды, ручек запасных), до неукоснительного соблюдения всех требований конфиденциальности, чтобы не допустить несправедливого поступления", - подчеркнула Заместитель Премьер-министра.