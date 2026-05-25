Александр Лукашенко 26 мая встретился с председателем Национального народного собрания Парламента Алжирской Народной Демократической Республики Ибрагимом Бугали, сообщает пресс-служба Президента.

"Мы абсолютно открыты для вашей страны и очень хотели бы иметь с вами продвинутые, самые серьезные отношения. Может быть, самые лучшие из всех стран Африки", - сказал Глава государства.

Президент обратил внимание, что в Северной, Центральной, Южной Африке у Беларуси есть страны-партнеры, при содействии которых планируется расширить сотрудничество со всем Африканским регионом. "Было бы очень неплохо, если бы одной из таких стран был Алжир", - продолжил белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил, что во время его официального визита в Алжир в декабре 2025 года и переговоров с Президентом страны Абдельмаджидом Теббуном он убедился, что экономики двух государств абсолютно сопрягаемы. "Мы можем вам предложить то, чего у вас нет. Вы же в свою очередь можете нам помочь в развитии тех направлений, в которых мы очень нуждаемся", - сказал он.

По словам белорусского лидера, при формировании дорожной карты сотрудничества был предусмотрен ряд конкретных мероприятий. "Очень хотелось бы, чтобы эти мероприятия, во-первых, были реализованы. Во-вторых, стали фундаментом наших отношений, - подчеркнул Президент. - Когда начинаем выстраивать отношения с какой-то страной, вы или мы всегда говорим о каких-то якорных, значимых проектах. Такие проекты определены. Очень рассчитываю на то, что парламентарии Алжира серьезно подключатся к реализации этих проектов".

"Как влиятельного человека в Алжире я прошу Вас: посмотрите на отдельные наши производства в промышленности, сельском хозяйстве. Двери открыты везде, - обратился к гостю Александр Лукашенко. - И сделайте для себя определенные выводы в плане нашего дальнейшего сотрудничества по созданию кооперационных предприятий".

В свою очередь Ибрагим Бугали передал Главе белорусского государства от Президента Алжира теплые приветствия и слова глубокого уважения вместе с заверениями о готовности к совместным действиям по развитию сотрудничества. "Ваш визит в декабре прошлого года имел большой общественный резонанс и стал посланием для алжирского народа о вашей заинтересованности в укреплении и развитии сотрудничества в различных сферах: экономике, торговле, сельском хозяйстве, науке и культуре. Мы чувствуем, что существуют большие возможности по увеличению товарооборота, развитию экономического сотрудничества, созданию совместных производств, чтобы служить на благо народов наших стран", - подчеркнул председатель Национального народного собрания Парламента Алжира.

Он обратил внимание, что сейчас в Алжире сделан акцент на политике диверсификации экономики и снижения зависимости от углеводородов. Страна стремится развивать такие направления, как сельское хозяйство, промышленность, фармацевтика. "И мы нуждаемся в белорусском опыте по укреплению этих сфер, увеличению работы в этих направлениях, и уверен, что здесь существуют перспективы для совместной работы", - сказал Ибрагим Бугали.