Wildberries открыла около 1000 пунктов выдачи заказов в населённых пунктах Беларуси с населением менее 50 человек, ещё более 400 пунктов работает на базе Белпочты. Об этом заявили на презентации логистического хаба в парке «Великий камень».

«Во многих малых городах наши пункты выдачи стали знаковым местом. Жители населённых пунктов, где меньше тысячи человек, имеют такой же широкий перечень товаров, как и жители столицы», — отметил представитель компании.

Для малого и среднего бизнеса приход Wildberries в качестве физического оператора — это рассвет: небольшие партии товаров, которые раньше продавались через соцсети небезопасно, теперь представляет площадка с разветвлённой логистической сетью.

Более 80% жителей Беларуси пользуются площадкой Wildberries. Платформа получила статус «доминант рынка».