ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
26.05.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


ПОЧТИ 1 ТЫС. ПВЗ В МАЛЫХ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТАХ: WILDBERRIES РАСШИРЯЕТ ПРИСУТСТВИЕ В БЕЛАРУСИ


12:30 26.05.2026

Wildberries открыла около 1000 пунктов выдачи заказов в населённых пунктах Беларуси с населением менее 50 человек, ещё более 400 пунктов работает на базе Белпочты. Об этом заявили на презентации логистического хаба в парке «Великий камень».

«Во многих малых городах наши пункты выдачи стали знаковым местом. Жители населённых пунктов, где меньше тысячи человек, имеют такой же широкий перечень товаров, как и жители столицы», — отметил представитель компании.

Для малого и среднего бизнеса приход Wildberries в качестве физического оператора — это рассвет: небольшие партии товаров, которые раньше продавались через соцсети небезопасно, теперь представляет площадка с разветвлённой логистической сетью.

Более 80% жителей Беларуси пользуются площадкой Wildberries. Платформа получила статус «доминант рынка».
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 26.05.2026
валюта курс
EUR 3.2069
USD 2.7549
RUB 3.8547
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 25.05.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2025 +0.0193
USD 2.7549 +0.0043
RUB 3.8547 -0.0039
все курсы архив

Курсы в банках
на 26.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3830 3.3950
USD 2.8750 2.8800
RUB 3.8135 3.8270
подробнее

Конвертация в банках
на 26.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1785 1.1817
EUR/RUB 88.6500 88.8800
USD/RUB 75.1000 75.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line