ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
26.05.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ В ХОЗОБОРОТ ВОВЛЕКЛИ 36 ПУСТУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ


11:40 26.05.2026

В Минской области за первые пять месяцев 2026 года в хозяйственный оборот вовлекли 36 объектов недвижимости. Данный результат составляет почти 30% от годового плана, который предусматривает работу со 131 объектом, сообщает Telegram-канал Госкомимущества.

Из общего числа неиспользуемого имущества половина объектов, а именно 18 единиц, была успешно продана на торгах. Еще 11 площадок специалисты сдали в аренду или передали в безвозмездное пользование, а 7 объектов сменили владельцев на безвозмездной основе, причем один из них перешел в частную собственность.

Такие показатели подтверждают положительную динамику работы в центральном регионе страны по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет. Если в 2024 году выполнение графика за пять месяцев составляло 15,9%, а в 2025 году — 22,4%, то в текущем году этот показатель достиг 27,5%. Лидерами по наведению порядка на земле стали Молодечненский и Узденский районы, которые выполнили графики вовлечения пустующих площадей на 100%.

Проводимая профильными ведомствами работа преследует сразу несколько важных для региона целей. Активизация этого процесса позволяет не только увеличить поступления в местный бюджет и снизить затраты на содержание пустующих зданий, но и создать новые точки экономического роста на долгосрочную перспективу.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 26.05.2026
валюта курс
EUR 3.2069
USD 2.7549
RUB 3.8547
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 25.05.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2025 +0.0193
USD 2.7549 +0.0043
RUB 3.8547 -0.0039
все курсы архив

Курсы в банках
на 26.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3810 3.3900
USD 2.8650 2.8800
RUB 3.8150 3.8280
подробнее

Конвертация в банках
на 26.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1785 1.1874
EUR/RUB 88.4000 88.8573
USD/RUB 74.8000 75.4800
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line