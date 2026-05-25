В Минской области за первые пять месяцев 2026 года в хозяйственный оборот вовлекли 36 объектов недвижимости. Данный результат составляет почти 30% от годового плана, который предусматривает работу со 131 объектом, сообщает Telegram-канал Госкомимущества.

Из общего числа неиспользуемого имущества половина объектов, а именно 18 единиц, была успешно продана на торгах. Еще 11 площадок специалисты сдали в аренду или передали в безвозмездное пользование, а 7 объектов сменили владельцев на безвозмездной основе, причем один из них перешел в частную собственность.

Такие показатели подтверждают положительную динамику работы в центральном регионе страны по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет. Если в 2024 году выполнение графика за пять месяцев составляло 15,9%, а в 2025 году — 22,4%, то в текущем году этот показатель достиг 27,5%. Лидерами по наведению порядка на земле стали Молодечненский и Узденский районы, которые выполнили графики вовлечения пустующих площадей на 100%.

Проводимая профильными ведомствами работа преследует сразу несколько важных для региона целей. Активизация этого процесса позволяет не только увеличить поступления в местный бюджет и снизить затраты на содержание пустующих зданий, но и создать новые точки экономического роста на долгосрочную перспективу.