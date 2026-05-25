МТЗ В 2026 ГОДУ ЗАКЛЮЧИТ 15 ДОГОВОРОВ НА ЦЕЛЕВУЮ ПОДГОТОВКУ В ВУЗАХ


11:10 26.05.2026

Минский тракторный завод в 2026 году планирует заключить 15 договоров на целевое обучение в высших учебных заведениях. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» рассказала начальник отдела кадров ОАО «МТЗ» Ольга Комаровская.

«Спрос на целевые места со стороны абитуриентов ежегодно растет. Мы тоже заинтересованы в сотрудничестве. В 2023 году МТЗ заключил всего один такой договор, в 2024-м — три, в 2025-м — уже 15. В нынешнем году цифры остались без изменений. Установленный срок отработки после завершения обучения для выпускников, получивших высшее образование на условиях целевой подготовки, — пять лет», — отметила Ольга Комаровская.

Напомним, что с 19 марта 2026-го в Беларуси были изменены правила приема на условиях целевой подготовки. Нововведения усиливают конкурентный отбор абитуриентов и предъявляют дополнительные требования к организациям-заказчикам. В связи с этим на МТЗ с 1 мая 2026 года утвержден особый порядок заключения договоров на подготовку специалистов с высшим, средним специальным и профессионально-техническим образованием. На официальном сайте МТЗ опубликован актуальный перечень специальностей для абитуриентов-целевиков.
