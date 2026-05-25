Экономика РБ
КГК МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕСЕК НАРУШЕНИЯ ПРИ ГОСЗАКУПКЕ НА МОДЕРНИЗАЦИЮ УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ
10:42 26.05.2026
Комитет государственного контроля Минской области выявил серьезные нарушения при проведении государственной закупки на модернизацию учебного корпуса и общежития.
Как сообщает Telegram-канал КГК, частная инжиниринговая компания, выступавшая организатором торгов в интересах учреждения образования, планировала выбрать подрядчика через процедуру закупки из одного источника. Стоимость контракта превышала 1,6 миллиона рублей, однако законных оснований для обхода конкурентных процедур у организатора не было.
После вмешательства инспекторов ведомства незаконное решение было отменено. Чтобы исправить ситуацию и обеспечить прозрачность расходования средств, организатор объявил открытый конкурс, который позволит выбрать исполнителя на равных условиях.
Для виновных лиц подобные действия не пройдут бесследно, так как нарушение установленного порядка выбора процедуры госзакупок влечет административную ответственность. Согласно части 2 статьи 12.9 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, нарушителям
