Экономика РБ


КГК МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕСЕК НАРУШЕНИЯ ПРИ ГОСЗАКУПКЕ НА МОДЕРНИЗАЦИЮ УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ


10:42 26.05.2026

Комитет государственного контроля Минской области выявил серьезные нарушения при проведении государственной закупки на модернизацию учебного корпуса и общежития.

Как сообщает Telegram-канал КГК, частная инжиниринговая компания, выступавшая организатором торгов в интересах учреждения образования, планировала выбрать подрядчика через процедуру закупки из одного источника. Стоимость контракта превышала 1,6 миллиона рублей, однако законных оснований для обхода конкурентных процедур у организатора не было.

После вмешательства инспекторов ведомства незаконное решение было отменено. Чтобы исправить ситуацию и обеспечить прозрачность расходования средств, организатор объявил открытый конкурс, который позволит выбрать исполнителя на равных условиях.

Для виновных лиц подобные действия не пройдут бесследно, так как нарушение установленного порядка выбора процедуры госзакупок влечет административную ответственность. Согласно части 2 статьи 12.9 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, нарушителям
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 26.05.2026
валюта курс
EUR 3.2069
USD 2.7549
RUB 3.8547
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 25.05.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2025 +0.0193
USD 2.7549 +0.0043
RUB 3.8547 -0.0039
все курсы архив

Курсы в банках
на 26.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3810 3.3900
USD 2.8650 2.8800
RUB 3.8150 3.8280
подробнее

Конвертация в банках
на 26.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1785 1.1874
EUR/RUB 88.4000 88.8573
USD/RUB 74.8000 75.4800
подробнее
