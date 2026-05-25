Объём экспорта товаров из Беларуси через платформу Wildberries в 2025 году вырос в 5 раз — с 900 млн до 3,9 млрд российских рублей по сравнению с 2024 годом, по данным Wildberries, сообщили на презентации логистического хаба в парке «Великий камень».

Товаров непосредственно белорусского производства продано на более чем 3,5 млрд рублей во всех странах присутствия компании. В долларовом эквиваленте экспорт вырос в 5,3 раза.

«Каждая страна для нас — это не ещё одна страна присутствия, это наша страна. Мы всегда стараемся становиться своими, родными в любом городе и в любой стране, в которую заходим», — подчеркнула Татьяна Ким.

В «Платформе роста» для поддержки местного бизнеса уже участвуют около 80 белорусских брендов. В специальном разделе платформы верифицировано более 15 000 товаров белорусского производства.