26.05.2026   
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


ЭКСПОРТ БЕЛОРУССКИХ ТОВАРОВ ЧЕРЕЗ WILDBERRIES ЗА ГОД ВЫРОС В ПЯТЬ РАЗ, ДО 3,9 МЛРД РУБЛЕЙ


09:13 26.05.2026

Объём экспорта товаров из Беларуси через платформу Wildberries в 2025 году вырос в 5 раз — с 900 млн до 3,9 млрд российских рублей по сравнению с 2024 годом, по данным Wildberries, сообщили на презентации логистического хаба в парке «Великий камень».

Товаров непосредственно белорусского производства продано на более чем 3,5 млрд рублей во всех странах присутствия компании. В долларовом эквиваленте экспорт вырос в 5,3 раза.

«Каждая страна для нас — это не ещё одна страна присутствия, это наша страна. Мы всегда стараемся становиться своими, родными в любом городе и в любой стране, в которую заходим», — подчеркнула Татьяна Ким.

В «Платформе роста» для поддержки местного бизнеса уже участвуют около 80 белорусских брендов. В специальном разделе платформы верифицировано более 15 000 товаров белорусского производства.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 26.05.2026
валюта курс
EUR 3.2069
USD 2.7549
RUB 3.8547
Итоги торгов на БВФБ
на 25.05.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2025 +0.0193
USD 2.7549 +0.0043
RUB 3.8547 -0.0039
Курсы в банках
на 26.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3810 3.3900
USD 2.8650 2.8800
RUB 3.8150 3.8280
Конвертация в банках
на 26.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1785 1.1874
EUR/RUB 88.4000 88.8573
USD/RUB 74.8000 75.4800
