|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|26.05.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
ЭКСПОРТ БЕЛОРУССКИХ ТОВАРОВ ЧЕРЕЗ WILDBERRIES ЗА ГОД ВЫРОС В ПЯТЬ РАЗ, ДО 3,9 МЛРД РУБЛЕЙ
09:13 26.05.2026
Объём экспорта товаров из Беларуси через платформу Wildberries в 2025 году вырос в 5 раз — с 900 млн до 3,9 млрд российских рублей по сравнению с 2024 годом, по данным Wildberries, сообщили на презентации логистического хаба в парке «Великий камень».
Товаров непосредственно белорусского производства продано на более чем 3,5 млрд рублей во всех странах присутствия компании. В долларовом эквиваленте экспорт вырос в 5,3 раза.
«Каждая страна для нас — это не ещё одна страна присутствия, это наша страна. Мы всегда стараемся становиться своими, родными в любом городе и в любой стране, в которую заходим», — подчеркнула Татьяна Ким.
В «Платформе роста» для поддержки местного бизнеса уже участвуют около 80 белорусских брендов. В специальном разделе платформы верифицировано более 15 000 товаров белорусского производства.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 26.05.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 25.05.2026
Курсы в банках
на 26.05.2026
Конвертация в банках
на 26.05.2026
Финансовая информация
в свободном доступе