WILDBERRIES ОТКРЫЛ В «ВЕЛИКОМ КАМНЕ» КРУПНЕЙШИЙ В БЕЛАРУСИ ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ХАБ КЛАССА А+


18:02 25.05.2026

/ЭКОПРЕСС/. Основательница и генеральный директор Wildberries Татьяна Ким посетила сегодня новый складской комплекс в индустриальном парке «Великий камень», где состоялся запуск самого крупного в Беларуси логистического хаба класса «А+» площадью около 140 000 м².

Общий объём инвестиций в проект составил около 11 млрд рублей РФ (более $100 млн). Компания назвала объект якорным инвестиционным проектом в парке — он станет крупнейшим работодателем по количеству создаваемых рабочих мест.

Запуск хаба позволит сократить логистическое плечо для поставщиков: средняя скорость доставки товаров в Беларуси снизится с 55 до 10 часов по ряду категорий, что приближает компанию к идеологии «день в день».

О компании: Wildberries — крупнейшая российская онлайн-площадка, присутствующая на белорусском рынке с 2012 года. Более 80% жителей Беларуси пользуются платформой.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 26.05.2026
валюта курс
EUR 3.2069
USD 2.7549
RUB 3.8547
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 25.05.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2025 +0.0193
USD 2.7549 +0.0043
RUB 3.8547 -0.0039
все курсы архив

Курсы в банках
на 25.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3600 3.3750
USD 2.8420 2.8450
RUB 3.8300 3.8350
подробнее

Конвертация в банках
на 25.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1785 1.1820
EUR/RUB 87.7000 88.3000
USD/RUB 74.1000 74.6993
подробнее
