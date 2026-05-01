25.05.2026
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Экономика РБ
WILDBERRIES ОТКРЫЛ В «ВЕЛИКОМ КАМНЕ» КРУПНЕЙШИЙ В БЕЛАРУСИ ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ХАБ КЛАССА А+
18:02 25.05.2026
/ЭКОПРЕСС/. Основательница и генеральный директор Wildberries Татьяна Ким посетила сегодня новый складской комплекс в индустриальном парке «Великий камень», где состоялся запуск самого крупного в Беларуси логистического хаба класса «А+» площадью около 140 000 м².
Общий объём инвестиций в проект составил около 11 млрд рублей РФ (более $100 млн). Компания назвала объект якорным инвестиционным проектом в парке — он станет крупнейшим работодателем по количеству создаваемых рабочих мест.
Запуск хаба позволит сократить логистическое плечо для поставщиков: средняя скорость доставки товаров в Беларуси снизится с 55 до 10 часов по ряду категорий, что приближает компанию к идеологии «день в день».
О компании: Wildberries — крупнейшая российская онлайн-площадка, присутствующая на белорусском рынке с 2012 года. Более 80% жителей Беларуси пользуются платформой.
