Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Экономика РБ
В БЕЛАРУСИ В ДНИ ПРОВЕДЕНИЯ ЦЭ И ЦТ ОТКРОЕТСЯ «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» РИКЗ
16:26 25.05.2026
Республиканский институт контроля знаний организует прямую телефонную связь для абитуриентов и их родителей в дни проведения основных испытаний.
Как сообщает пресс-служба РИКЗ, специалисты ведомства будут принимать звонки 26 и 29 мая, а также 2 и 5 июня 2026 года.
Обратиться к специалистам можно будет по телефону +375 (17) 311-00-79. Линия будет работать с 9:00 до 19:00, чтобы оперативно решать все возникающие вопросы.
На этот номер можно звонить при любых неясностях, касающихся организации и проведения централизованного экзамена (ЦЭ) и централизованного тестирования (ЦТ). Горячая линия поможет участникам оперативно получить консультацию прямо во время экзаменационной кампании.
