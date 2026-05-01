Республиканский институт контроля знаний организует прямую телефонную связь для абитуриентов и их родителей в дни проведения основных испытаний.

Как сообщает пресс-служба РИКЗ, специалисты ведомства будут принимать звонки 26 и 29 мая, а также 2 и 5 июня 2026 года.

Обратиться к специалистам можно будет по телефону +375 (17) 311-00-79. Линия будет работать с 9:00 до 19:00, чтобы оперативно решать все возникающие вопросы.

На этот номер можно звонить при любых неясностях, касающихся организации и проведения централизованного экзамена (ЦЭ) и централизованного тестирования (ЦТ). Горячая линия поможет участникам оперативно получить консультацию прямо во время экзаменационной кампании.